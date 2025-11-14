Vipico huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH MTV Vipico vừa phát hành 5.000 trái phiếu mã VIO32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành và hoàn tất ngày 4/11/2025, kỳ hạn 96 tháng, đáo hạn vào 4/11/2033.

Vipico thành lập từ năm 2009, từng mang tên Công ty Cổ phần Vipico, sau đó chuyển sang mô hình công ty TNHH MTV vào năm 2018. Vị trí người đại diện pháp luật hiện nay do ông Trần Thanh Tùng (sinh năm 1986) đảm nhiệm, thay cho ông Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1994) kể từ tháng 6/2025.

Theo dữ liệu của VietTimes, hồi tháng 3 đến tháng 5 năm 2024, Vipico tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng, đồng thời chủ doanh nghiệp thay đổi từ Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Đức Trí.

Người được ủy quyền sở hữu toàn bộ vốn góp là bà Phan Thị Minh Thương (sinh năm 1992) - Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Đức Trí.

Bà Phan Thị Minh Thương đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa (thuộc hệ sinh thái ROX Group), chủ đầu tư Khu công nghiệp Bỉm Sơn Bắc Khu A.

Một nhân vật khác, ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Giám đốc Vipico, cũng đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Bạch Đằng, doanh nghiệp có gốc từ Hano-Vid (nay thuộc ROX Group). Hano-Vid là chủ đầu tư nhiều dự án lớn như TNR GoldSilk Complex (Hà Nội), TNR Stars Đông Triều, TNR Stars Đông Mai (Quảng Ninh)….

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng - chủ cũ của Vipico - do ông Hà Đăng Sáng (sinh năm 1985) làm Tổng giám đốc. Ông Sáng cũng là đại diện pháp luật tại TNR Holdings Việt Nam, thành viên chủ lực trong hệ sinh thái ROX Group.

Vipico hiện là chủ đầu tư dự án The Legend City Đà Nẵng, tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ có tổng vốn 2.352 tỷ đồng. Đơn vị phát triển dự án là ROX Signature, tổng thầu Roxcons Việt Nam - đều thuộc nhóm ROX.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, Vipico gần đây tiến vào lĩnh vực tài chính. Cụ thể, tháng 8/2025, doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (UPCoM: VUA) sau khi mua 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,34% vốn.

Cùng thời điểm, một loạt doanh nghiệp “cùng hệ” như Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh, Nam Quang và Gen Cons Việt Nam cũng nâng sở hữu tại Stanley Brothers lên mức chi phối. Đáng chú ý, cả 3 doanh nghiệp này đều là mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính - bất động sản của ROX Group.

Nếu Vipico là “mũi vốn mới” thì May - Diêm Sài Gòn chính là đầu tàu huy động trái phiếu cho hệ sinh thái ROX Group thời gian qua.

Theo công bố mới nhất, May - Diêm Sài Gòn vừa hoàn tất phát hành 4.700 trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 470 tỷ đồng, kỳ hạn 108 tháng (phát hành ngày 3/11/2025, đáo hạn dự kiến 3/11/2034), phát hành bằng đồng Việt Nam trên thị trường trong nước.

Trước đó, doanh nghiệp đã liên tiếp phát hành 5 lô trái phiếu khác với tổng giá trị hơn 3.430 tỷ đồng, gồm: MSG32501 490 tỷ đồng (12/8/2025), MSG32502 500 tỷ đồng (25/8/2025), MSG32503 1.468 tỷ đồng (28/8/2025), MSG32504 500 tỷ đồng (12/9/2025) và MSG32505 500 tỷ đồng (10/10/2025). Các lô này đều có kỳ hạn 84 tháng (7 năm), lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn.

Như vậy, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2025, 6 lô trái phiếu đã mang về cho May - Diêm Sài Gòn tổng cộng hơn 3.900 tỷ đồng.

Tiền thân là Nhà máy Diêm Bến Thủy, May - Diêm Sài Gòn từng là doanh nghiệp gắn bó chặt với TNG Holdings (nay là ROX Group), cổ đông lớn của MSB. Hiện công ty sở hữu danh mục bất động sản trải dài trên cả nước: từ The GoldView (TP.HCM) với 1.905 căn hộ, đến Khu đô thị mới Bảo Hà (Lào Cai), Dự án Đức Thọ (Hà Tĩnh), hay TNR Stars Vĩnh Bảo và Tổ hợp chợ Sắt (Hải Phòng) cao 40 tầng trị giá hơn 6.000 tỷ đồng…

Việc Vipico và May - Diêm Sài Gòn liên tiếp phát hành trái phiếu quy mô lớn cho thấy ROX Group đang đẩy mạnh chiến lược huy động nguồn vốn trung - dài hạn phục vụ mở rộng hệ sinh thái đầu tư: từ bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp đến tài chính, chứng khoán.