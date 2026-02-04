close Đăng nhập

Chân dung người điều hành ACV: Làm lãnh đạo công ty hàng không năm 26 tuổi, thăng tiến thần tốc

Phương Hằng

Ông Nguyễn Đức Hùng tham gia vào lãnh đạo công ty hàng không từ năm 26 tuổi. Tính đến nay, ông đã có 22 năm công tác trong lĩnh vực này.

image-15.jpg
Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV tạm thời phụ trách điều hành tổng công ty hàng không. Ảnh: ACV.

Mới đây, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc công ty tạm thời phụ trách Ban Điều hành cho đến khi có quyết định mới.

ACV hiện không có Tổng Giám đốc. Do đó, vị trí hiện tại của ông Hùng có thể hiểu là người cao nhất trong ban điều hành. Vị trí này trước đây do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhận.

Theo dữ liệu của VietTimes, ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có bằng Kỹ sư công nghiệp thông tin của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học United Business Institutes (Bỉ).

Sau khi nhận bằng Kỹ sư vào tháng 7/2004, một tháng sau, tức tháng 8/2004, ông Hùng làm việc tại Phòng Cảng vụ - Cụm cảng Hàng không miền Bắc với vai trò là Chuyên viên.

Không lâu sau đó, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác khu bay - Cụm cảng Hàng không miền Bắc giai từ tháng 11/2004 đến tháng 2/2009. Tức là ngay sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư, chỉ 4 tháng sau, ông đã ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc, khi đó 26 tuổi.

Giai đoạn tháng 3/2009 đến tháng 9/2010, ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Giám đốc Công ty Khai thác khu bay Nội Bài thuộc Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc.

Chỉ khoảng 1,5 năm đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc, ông Nguyễn Đức Hùng tiếp tục thăng tiến và giữ chức vụ Giám đốc Công ty Khai thác khu bay Nội Bài – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011.

Một năm sau đó, từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2012, ông Hùng ngồi ghế Giám đốc Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Bắc.

Cũng trong năm 2012, 3 Tổng công ty là Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam đã được hợp nhất thành Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) như hiện tại và trực tiếp quản lý vận hành 23 cảng hàng không trên cả nước.

Sau quá trình hợp nhất, ông Nguyễn Đức Hùng giữ vị trí Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc ACV) giai đoạn tháng 4/2012 - 5/2017.

Ba năm tiếp theo đó, vị lãnh đạo sinh năm 1978 này đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Ông Nguyễn Đức Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ACV vào tháng 1/2020, theo thông tin báo cáo quản trị năm 2025 của tổng công ty này.

ng-duc-shungf.png
Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Hùng. Nguồn: ACV.

Hiện, ACV chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm gần nhất là 2024, ông Nguyễn Đức Hùng đã nhận về hơn 1,55 tỷ đồng từ lương thưởng và thù lao, cao nhất trong số 4 Phó Tổng Giám đốc của ACV. Do ACV hiện không có Tổng Giám đốc nên con số thu nhập của ông Hùng là cao nhất trong ban điều hành.

Lương thưởng và thù lao mà ông Hùng nhận về năm 2024 còn cao hơn Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Quý (1,31 tỷ đồng).

Tính trung bình mỗi tháng, ông Hùng nhận về khoảng 129 triệu đồng tiền thù lao, lương thưởng.

screenshot-685.png
Thu nhập của ông Nguyễn Đức Hùng cao nhất trong ban điều hành của ACV. Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2024 của ACV.

