Điểm danh những ngân hàng “bỏ túi” hơn 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025

Theo thống kê, có 11 ngân hàng có lãi hơn 10.000 tỷ đồng năm vừa qua. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng, nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.

Lộ diện những ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 do các ngân hàng công bố, trong năm 2025 tổng lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 386.533 tỷ đồng, tăng thêm gần 59.000 tỷ, tương ứng tăng 18% so với kết quả năm 2024.

Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng lợi nhuận năm 2025 nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với con số lợi nhuận hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Thành quả này của riêng Vietcombank chiếm tới 11% tổng lợi nhuận thu về của toàn hệ thống ngân hàng.

Vị trí thứ hai thuộc về VietinBank khi đem về khoản lãi 43.446 tỷ đồng, tăng tới 37% so với năm 2024.

BIDV cũng có mức tăng trưởng 19% về lợi nhuận năm 2025, đứng ngay sau VietinBank với 37.863 tỷ đồng. Ngân hàng quốc doanh còn lại là Agribank xếp vị trí thứ 7 với lợi nhuận khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính các ngân hàng.

Trong nhóm cổ phần, MB, Techcombank, VPBank duy trì vị thế dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 lần lượt là 34.268 tỷ đồng, 32.538 tỷ đồng, 30.625 tỷ đồng.

Trong đó, MB đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với lợi nhuận cả năm tăng 19% so với cùng kỳ. Tăng trưởng lợi nhuận của MB đến từ nhiều mảng kinh doanh cả thu từ lãi lẫn các mảng ngoài lãi. Trong năm, có thu nhập lãi thuần tăng 25%, trong khi đó mảng hoạt động dịch vụ và hoạt động khác tăng trưởng lần lượt 51% và 62%.

Trong khi đó, Techcombank xếp ở vị trí thứ 5, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 38.200 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Ba ngân hàng tiếp theo góp mặt trong Top 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế lớn nhất năm 2025 là HDBank, ACB và SHB với mức lãi trước thuế lần lượt là 21.322 tỷ, 19.539 tỷ và 15.028 tỷ đồng.

Sacombank không còn hiện diện trong nhóm lợi nhuận top 10 này sau quý IV/2025 hụt hơi với khoản lỗ hơn 3.300 tỷ đồng. Thay vào đó là sự góp mặt của LPBank dưới sự dẫn dắt của cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy.

Nếu xét trong những 11 ngân hàng lãi lớn trên 10.000 tỷ đồng, ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất tính theo giá trị tuyệt đối là VietinBank khi mức tăng lên tới gần 11.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là VPBank, với mức tăng thêm trên 10.600 tỷ đồng.

Còn xét về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, ABBank đang dẫn đầu với lũy kế cả năm đạt hơn 3.500 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với mức 795 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tiếp đến là Kienlongbank với mức tăng 109% lên hơn 2.300 tỷ đồng. Hai ngân hàng này xếp lần lượt vị trí thứ 19 và 20 trong bảng xếp hạng lợi nhuận toàn hệ thống.

Ngân hàng nào có tài sản lớn nhất?

Nếu xét trên tổng tài sản thì quy mô của các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trong năm 2025, tăng 23% so với cuối năm 2024, đã đạt hơn 21 triệu tỷ đồng.

BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất trong năm 2025 với hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm trước.

VietinBank đuổi sát nút, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng tài sản hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm trước.

Vị trí cuối cùng trong nhóm Big4 (ngân hàng có vốn nhà nước) là Vietcombank với quy mô tổng tài sản là hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm 2025.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính các ngân hàng.

Sau các Big4, MB là quán quân của nhóm các ngân hàng cổ phần với tổng tài sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 43% so với cuối năm trước.

VPBank tiếp tục dẫn trước Techcombank xếp vị trí tiếp theo với gần 1,3 triệu tỷ, tăng 36%, trong khi tổng tài sản Techcombank tăng 22%, đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo trong Top 10 là ACB, HDBank, Sacombank và SHB đều có tổng tài sản trên 800.000 tỷ đồng. Riêng khối tài sản của 10 ngân hàng trên đã lên tới gần 16,4 triệu tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản của 27 nhà băng được thống kê.

Trong số 27 ngân hàng khảo sát có 26 nhà băng có tổng tài sản tăng trưởng ở mức hai con số. Một số ngân hàng có mức tăng ấn tượng như Nam A Bank (tăng 71%), NCB (tăng 38%), MB (tăng 43%), VPBank (tăng 36%), HDBank (tăng 34%), BVBank (tăng 29%).

Mức tăng tổng tài sản của các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2025. Những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao sẽ có độ mở rộng quy mô về tổng tài sản tốt hơn.

Ba ngân hàng hiện có tổng tài sản thấp nhất hệ thống là Kienlongbank (103.303 tỷ đồng) ; PGBank (88.882 tỷ đồng) và Saigonbank (35.377 tỷ đồng).