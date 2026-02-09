Vì sao Hyundai Stargazer đời 2025 giảm hơn 50 triệu đồng?

Hyundai Stargazer đang được một số đại lý giảm giá trực tiếp hàng chục triệu đồng ở giai đoạn cận Tết.

Thị trường ô tô giai đoạn đầu năm tiếp tục nhộn nhịp khi nhiều đại lý tăng ưu đãi để thúc đẩy nhu cầu mua xe. Đáng chú ý, không chỉ các mẫu xe đời cũ mới được giảm sâu, một số dòng xe phổ thông cũng bắt đầu điều chỉnh giá bán thực tế nhằm tối ưu lượng xe tồn và gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe gia đình.

Hyundai Stargazer giảm hơn 50 triệu đồng

Theo tìm hiểu của VietTimes, một nhân viên bán hàng Hyundai tại TP.HCM cho biết Stargazer đang được giảm giá trực tiếp cho cả 3 phiên bản. Cụ thể, bản tiêu chuẩn giảm 32 triệu đồng, Stargazer X giảm 51 triệu đồng và Stargazer X bản cao cấp giảm 52 triệu đồng.

Hyundai Stargazer có kiểu dáng kiểu "phi thuyền", gợi nhớ tới các mẫu MPV ở thập niên 1990-2000. Ảnh: Hyundai.

Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Stargazer tại đại lý dao động từ 457 triệu đến 547 triệu đồng, thuộc diện rẻ nhất phân khúc. Trước đó, đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander cũng từng được giảm giá, đưa bản tiêu chuẩn xuống mức hơn 470 triệu đồng. Với mặt bằng giá mới, chi phí lăn bánh của Stargazer trở nên "dễ chịu" hơn các đối thủ.

Ngoài khoản giảm tiền mặt, Stargazer còn được tặng kèm một số phụ kiện cơ bản như phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn và một số vật phẩm khác.

Nội thất của Stargazer cho cảm giác hiện đại và mới mẻ hơn các đối thủ đến từ Nhật. Ảnh: Hyundai.

Trên thị trường, Stargazer cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý để cải thiện doanh số. Theo tổng hợp báo cáo bán hàng từ VAMA và Hyundai Việt Nam, Stargazer đạt doanh số 4.159 xe trong năm 2025, xếp sau Honda BR-V, Kia Carens, Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander.

Bản mới dự kiến ra mắt tháng 3

Song song với mục tiêu kích cầu ngắn hạn, đợt giảm giá của Stargazer được xem là động thái dọn kho để đón phiên bản nâng cấp (facelift) sắp ra mắt. Bản mới của Stargazer ra mắt tại Indonesia từ năm 2025 và đã có mặt tại Việt Nam.

Stargazer bản nâng cấp có diện mạo cứng cáp và hầm hố hơn đời hiện tại. Ảnh: Hyundai.

Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng, Stargazer đời mới dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3. Giá bán chưa được công bố, song phía đại lý cho biết Stargazer facelift sẽ đắt hơn khoảng 40 triệu đồng so với bản hiện hành.

So với đời hiện tại, Stargazer facelift được làm mới theo hướng vuông vức và "SUV hóa" hơn dù ngôn ngữ chung không thay đổi. Điểm dễ nhận ra là lưới tản nhiệt cứng cáp hơn, dải đèn định vị kéo dài, cụm đèn trước tạo hình góc cạnh. Phía sau cũng có đồ họa đèn LED mới để tạo nhận diện.

Tại thị trường Indonesia, Stargazer được trang bị màn hình giải trí 8 inch hoặc 10,25 inch hỗ trợ Bluetooth, đi kèm dàn âm thanh 4-6 loa. Xe đi kèm cổng USB-A, trong khi các phiên bản cao hơn bổ sung thêm cổng sạc USB-C. Mẫu xe này có phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và camera quan sát điểm mù hiển thị trên bảng đồng hồ.

Khoang nội thất được thay đổi đôi chút, đồng hồ LCD nối liền với màn hình trung tâm. Ảnh: TopGear.

Stargazer dùng động cơ xăng 1.5 lít 4 xy-lanh sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc IVT. Các trang bị an toàn của xe gồm hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo khoảng cách đỗ xe kèm camera lùi có hướng dẫn động và hệ thống quản lý ổn định thân xe. Ở các phiên bản cao hơn, xe được bổ sung hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense.