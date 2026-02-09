"Biển người" đổ về siêu thị sắm Tết, chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán

Kinh tế số
Cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và 22 khinh khí cầu hút du khách đến Cần Thơ
Ngay ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Xuân Cần Giờ đã đón hơn vạn du khách đến chiêm ngưỡng cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và trải nghiệm không gian khinh khí cầu với 22 mô hình đầy sắc màu.
Điểm danh những ngân hàng “bỏ túi” hơn 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025
Theo thống kê, có 11 ngân hàng có lãi hơn 10.000 tỷ đồng năm vừa qua. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng, nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.
Giá vàng SJC hôm nay phục hồi gần 4 triệu đồng/lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/2).
Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Becamex Group chi hơn 1.000 tỷ đồng “phát quà” cho cổ đông
Trong tuần từ 9/2 – 15/2, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Becamex Group - "đại gia" ngành khu công nghiệp chi 1.138 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.
Vì sao bộ ba Sacombank – Eximbank – ACB đi ngược xu hướng lợi nhuận năm 2025?
Phần lớn ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025, riêng bộ ba Sacombank, Eximbank và ACB lại đi lùi.
TP.HCM thay đổi cách chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa
Ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương bãi bỏ hình thức đấu thầu, chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.
Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 6/2 niêm yết ở mức 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/2)
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở 37 Lê Đại Hành từ Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định chuyển nguyên trạng trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành (Hà Nội) cho Bộ Công an quản lý, sử dụng, nhằm sắp xếp lại cơ sở làm việc, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.
Thấy gì từ việc ACV tăng tốc rót vốn mạnh vào dự án sân bay Long Thành?
Trong năm 2025, ACV rót thêm 21.402 tỷ đồng vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Điều gì thúc đẩy tốc độ giải ngân của ACV và tác động ra sao tới tiến độ dự án?
Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sáng 5/2
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 5/2 niêm yết ở mức 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178,8 triệu đồng/lượng, giảm so với hôm qua (4/2). Trong khi vàng thế giới giảm tới 2%.
ACV lãi kỷ lục, ai ký báo cáo tài chính thay Chủ tịch Vũ Thế Phiệt?
Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu hơn 25.900 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 11.800 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty cũng thay đổi người ký báo cáo tài chính.
Novaland gánh 67.000 tỷ đồng nợ vay, ai đang là chủ nợ lớn nhất?
Tại cuối năm 2025, tổng dư nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn của Novaland gần 67.200 tỷ đồng, trong đó ngân hàng chiếm 41%, kế tiếp là kênh trái phiếu trong nước chiếm 37%, 22% còn lại từ các tổ chức tài chính nước ngoài.
Phát Đạt bắt tay Mitsubishi, thu về hơn 1.900 tỷ tiền mặt từ dự án Thuận An 1
Bắt tay Mitsubishi tại dự án Thuận An 1, Phát Đạt thu về hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt, qua đó cải thiện đáng kể dòng tiền và tái định vị chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.
VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trúng dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỷ
VinEnergo là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện tham gia triển khai dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 tại Gia Lai với tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 48.372 tỷ đồng.
Chân dung người điều hành ACV: Làm lãnh đạo công ty hàng không năm 26 tuổi, thăng tiến thần tốc
Ông Nguyễn Đức Hùng tham gia vào lãnh đạo công ty hàng không từ năm 26 tuổi. Tính đến nay, ông đã có 22 năm công tác trong lĩnh vực này.
Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà phục hồi 6,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 4/2 niêm yết ở mức 177,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 180,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (3/2).
Hé lộ chân dung “ông lớn” chuyên khai thác vàng, bạc ở Việt Nam
Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico) đang nắm nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như vàng, bạc, đồng, kẽm, thiếc... tại Việt Nam. Trong năm 2025, công ty khai thác được gần 1 tấn vàng.
Việt Nam quy hoạch gần 9.000 km cao tốc, cần hơn 3,2 triệu tỷ đồng đến 2050
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt xác định mạng lưới 43 tuyến cao tốc, tổng vốn đầu tư hơn 3,2 triệu tỷ đồng, hình thành trục giao thông chiến lược Bắc - Nam và các vành đai đô thị lớn.
BIDV đối diện với khoản cho vay 25.800 tỷ đồng có khả năng mất vốn
Song song với quy mô cho vay khách hàng tăng, chất lượng dư nợ cho vay của BIDV cũng thay đổi theo. Trong đó tổng dư nợ xấu xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, riêng nợ có khả năng mất vốn là 25.800 tỷ.
Vì sao nhiều doanh nghiệp chứng khoán đạt lợi nhuận kỷ lục?
Năm 2025 ghi nhận lợi nhuận kỷ lục của nhóm chứng khoán khi dòng tiền nội bùng nổ và dư nợ margin tiệm cận 400.000 tỷ đồng.