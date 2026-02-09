close Đăng nhập

"Biển người" đổ về siêu thị sắm Tết, chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tranh thủ cuối tuần sát Tết Nguyên đán 2026, người dân Hà Nội đổ về các siêu thị và trung tâm thương mại để mua sắm khiến quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải.

1373460886894956647.jpg
Tranh thủ 2 ngày cuối tuần (20, 21 tháng Chạp), nhiều người dân đổ về các siêu thị và trung tâm thương mại ở Hà Nội để mua sắm Tết, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập.
2716369959117759817.jpg
Siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) - địa điểm mua sắm yêu thích của người dân Thủ đô - luôn trong tình trạng quá tải trong những ngày cận Tết, đặc biệt là khung giờ tối.
pwf2amf0gwaaazw-vsxtywyayxuayxmaaaooqw.jpg
Chị Trần Thu (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết sau 3 tiếng mua sắm ở siêu thị, chị đã sắm đủ các đồ dùng cơ bản cho dịp Tết. Tuy nhiên, do lượng khách đổ về siêu thị quá đông nên chị phải chờ 40 phút mới đến lượt thanh toán.
2231091179806886023.jpg
Các sản phẩm được mua nhiều trong đợt này là lương thực khô, phục vụ cho dịp Tết như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương... Ngoài ra, nhiều gia đình còn tranh thủ mua thêm các mặt hàng khác như dầu ăn, mì chính, hạt tiêu, nước mắm... khi siêu thị có chính sách giảm giá, mua 2 tặng 1.
pwf2amf0gwaaazw-vsrcywyayxuayxmaaamzbg.jpg
Món ăn không thể thiếu trong ngày Tết là bánh kẹo. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người chọn cách mua bánh kẹo theo kg, mỗi loại mua một ít để đa dạng món.
4188946198129440576-3952.jpg
Có nhiều loại bánh kẹo hiện đại với mẫu mã bắt mắt, lạ miệng nhưng chị Thanh (Trung Kính, Hà Nội) vẫn thích mua mứt Tết. Ngoài để nhà ăn, chị còn mua lượng lớn mứt Tết làm quà biếu tặng.
2814413d4a2fc4719d3e.jpg
Để tránh tình trạng ùn ứ, siêu thị WinMart trên đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội) đã phân làn đứng chờ và mở hết các quầy thanh toán.
pwf2amf0gwaaazw-vslxywyayxuayxmaaaqa-q.jpg
Nhiều gia đình tranh thủ đưa các con đi sắm Tết. Tuy nhiên, một số em bé đã ngủ luôn trên xe chở hàng do thời gian mua sắm kéo dài.
pwf2amf0gwaaazw-vsg0ywyayxuayxmaaakkcw.jpg
Vị khách nhí nằm chơi điện thoại trong lúc chờ bố mẹ mua hàng, hình ảnh quen thuộc trong những dịp Tết.
1811112984384218926.jpg
Những chiếc xe đẩy, chở đầy ắp hàng hoá. Vào dịp này, nhiều gia đình không chỉ sắm Tết cho tổ ấm riêng mà còn mua quà biếu cho 2 bên nội, ngoại.
pwf2amf0gwaaazw-vslvywyayxuayxmaaanxfq.jpg
Nhìn chung, giá cả hàng hoá trong dịp Tết được giữ bình ổn, thậm chí rẻ hơn ngày thường do các nhãn hàng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu.
pwf2amf0gwaaazw-vstkywyayxuayxmaaapnya.jpg
Chiến lợi phẩm sau buổi mua sắm của đôi bạn trẻ.

