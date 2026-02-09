Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND. Ảnh: Quỳnh Vinh.

Gửi lời chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nói trong giai đoạn mới của đất nước, đồng thời là giai đoạn đòi hỏi những thay đổi về cơ chế, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động báo chí. Cục trưởng Cục Truyền thông CAND mong muốn Đại tá Nguyễn Thanh Bình kế thừa những truyền thống tốt đẹp, bề dày của Báo CAND để cùng Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập xây dựng Báo CAND có những bước phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND. Nhận thức đây là trách nhiệm lớn lao, đặc biệt trong thời gian tới có nhiều công việc phải làm, tân Tổng Biên tập Báo CAND hy vọng sẽ cùng lãnh đạo và toàn thể CBCS Báo CAND đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại tá Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1971, quê quán phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND vào tháng 12/2025, Đại tá Nguyễn Thanh Bình từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Báo An ninh Thủ đô như: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng Ban Nội chính, Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập. Cùng với việc kiện toàn vị trí Tổng Biên tập, Đảng uỷ Cục Truyền thông CAND đã có Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo CAND và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ bộ phận Báo CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030.