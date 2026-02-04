Hé lộ chân dung “ông lớn” chuyên khai thác vàng, bạc ở Việt Nam

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico) đang nắm nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như vàng, bạc, đồng, kẽm, thiếc... tại Việt Nam. Trong năm 2025, công ty khai thác được gần 1 tấn vàng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico) đã tăng khoảng 98% so với cuối năm 2025, đạt 196.000 đồng/cp vào phiên 3/2, trùng với "cơn sốt" của thị trường kim loại quý. Giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 36 triệu đồng, có lúc lên đến 191,3 triệu đồng/ lượng, trong khi giá bạc cũng tăng lên 126 triệu đồng/kg, gấp rưỡi so với đầu năm. Năm 2025, Vimico đạt sản lượng 918 kg vàng, hơn 31.200 tấn đồng tấm và hơn 64.200 tấn tinh quặng đồng, tuy nhiên Tổng giám đốc Trịnh Văn Tuệ đánh giá công ty đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2025, doanh thu của Vimico đạt kỷ lục gần 14.400 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước đó. Vimico dự kiến năm 2026 doanh thu hợp nhất đạt 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận 2.042 tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15%, phần lớn tiền chảy về Tập đoàn TKV. Cung cấp bởi

Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) liên tục bứt tốc, cán mốc 196.000 đồng/cp trong phiên 3/2, đưa thị giá tăng khoảng 98% so với thời điểm cuối năm 2025.

Hồi tháng 1, cổ phiếu KSV có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tục. Giải trình tại thời điểm đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng đây là cung cầu của thị trường và quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư nằm ngoài kiểm soát của công ty. Họ cho biết các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có biến động nào đặc biệt.

Diễn biến giá cổ phiếu KSV trong thời gian gần đây. Nguồn: Trading View.

Nhìn chung, sự đi lên của cổ phiếu KSV trùng với “cơn sốt” của thị trường kim loại quý. Trong nước, giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, có lúc lên đến 191,3 triệu đồng/ lượng, tăng hơn 36 triệu đồng trong chưa đầy một tháng. Giá bạc cũng nhảy lên mức 126 triệu đồng/kg, gấp rưỡi đầu năm.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính đẩy giá vàng trong nước đi lên do giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thay đổi.

Nắm trong tay nhiều mỏ khoáng sản

Vimico tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 1995. Cổ đông lớn của doanh nghiệp hiện là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với tỷ lệ sở hữu trên 98% vốn.

Hiện tại, Vimico sở hữu nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như đồng, vàng, kẽm và thiếc. Đặc biệt, "át chủ bài" của doanh nghiệp còn nằm ở mỏ đất hiếm Đông Pao.

CTCP Đất hiếm Lai Châu – công ty con Vimico đang quản lý mỏ khoáng sản đất hiếm lớn nhất Việt Nam là mỏ Đông Pao (Tam Đường, Lai Châu).

Tính đến cuối năm 2025, Vimico có 7 công ty con, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Ngoài ra, Vimico còn có công ty liên kết kinh doanh vàng bạc đá quý (CTCP Đá quý và Vàng Hà Nội) và sản xuất kim loại màu (Công ty Liên doanh Công nghiệp kẽm Việt Thái).

Tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết năm ngoái sản lượng vàng đạt 918 kg, đồng tấm hơn 31.200 tấn và tinh quặng đồng hơn 64.200 tấn.

Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng giám đốc Vimico - đánh giá trong năm 2025 công ty đối mặt không ít khó khăn như nguồn nguyên liệu tại một số đơn vị không ổn định, do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó là ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão cũng ảnh hưởng đến công trường khai thác, dây chuyền sản xuất và làm hư hại nhiều tài sản của nhiều đơn vị trực thuộc tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Lào Cai.

Nguồn: Báo cáo thường niên.

Đứng trước nguy cơ mất tư cách đại chúng

Hiện tại, Vimico vẫn chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Cụ thể là công ty không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Nếu muốn tiếp tục ở thị trường, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

Nguồn: Thông tin công ty công bố.

Đầu tháng 1, HĐQT Vimico đã thống nhất giao Tổng Giám đốc tiếp tục báo cáo, giải trình và kiến nghị với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng các cơ quan liên quan, nhằm đảm bảo Tổng Công ty hoạt động ổn định, phù hợp quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cổ đông và doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 11/2025, HĐQT Vimico giao Tổng giám đốc báo cáo, giải trình với UBCKNN về “cơ cấu cổ đông mang tính đặc thù” của tổng công ty.

Trường hợp đến ngày 1/1/2026, Vimico vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ cấu cổ đông hoặc không được UBCKNN xác nhận tư cách công ty đại chúng, tổng công ty sẽ phải nộp hồ sơ đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Lợi nhuận lập đỉnh

Về tình hình kinh doanh, những năm gần đây, Vimico liên tục “ăn nên làm ra". Giai đoạn 2018 – 2021, doanh thu dao động 5.500 – 8.000 tỷ đồng nhưng kể từ năm 2022, doanh thu Vimico bứt tốc, vượt 10.000 tỷ đồng.

Đỉnh điểm vào năm 2025, công ty lập kỷ lục với gần 14.400 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Biên lãi gộp đạt 24%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 24 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Sau khi trừ hết chi phí, Vimico ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.000 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước đó, đây cũng là mức lãi cao nhất trong 3 thập kỷ hoạt động của công ty.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Vimico cho biết lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh nhờ giá bán bình quân các mặt hàng chính đều cải thiện so với năm trước.

Cụ thể, giá bán đồng tấm hơn 262 triệu đồng/tấn, tăng 32 triệu đồng/tấn; Vàng là hơn 2,55 tỷ đồng/kg, tăng 758 triệu đồng/kg; Bạc là 22,2 triệu đồng/kg, tăng 4,3 triệu đồng/kg; Kẽm thỏi là 74,8 triệu đồng/tấn, tăng 4,9 triệu đồng/tấn.

Vimico dự kiến năm 2026 doanh thu hợp nhất đạt 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận 2.042 tỷ đồng. Theo công ty, thị trường khoáng sản có thể diễn biến khó lường, giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh và điều kiện khai thác càng sâu càng nghèo về hàm lượng.

Nguồn: Thông tin công ty công bố.

Một điểm sáng khác trong bức tranh tài chính của Vimico là doanh nghiệp đều đặn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, mức cao nhất được chi trả vào năm 2021 và 2024 với tỷ lệ 15%. Năm 2025, công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức thấp nhất là 15%.

Trong các đợt chia cổ tức này, phần lớn tiền sẽ chảy về túi của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do nắm hơn 98% vốn tại Vimico.