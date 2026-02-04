Vì sao nhiều doanh nghiệp chứng khoán đạt lợi nhuận kỷ lục?

Năm 2025 ghi nhận lợi nhuận kỷ lục của nhóm chứng khoán khi dòng tiền nội bùng nổ và dư nợ margin tiệm cận 400.000 tỷ đồng.

Năm 2025 ghi nhận một mùa báo cáo tài chính bùng nổ của các công ty chứng khoán. Lợi nhuận toàn ngành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường sau giai đoạn biến động.

Tuy nhiên, đằng sau những con số kỷ lục là một bức tranh phân hóa sâu sắc giữa nhóm doanh nghiệp đầu ngành và phần còn lại.

Lợi nhuận lập đỉnh, phân hóa rõ nét

Theo tổng hợp từ gần 80 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính, lợi nhuận của toàn ngành chứng khoán năm 2025 đạt khoảng 39.200 tỷ đồng -mức cao nhất kể từ khi thị trường thành lập. Nhóm dẫn đầu tiếp tục củng cố vị thế với nhiều doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ.

SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 3.917 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước. VPS cũng đạt hơn 3.579 tỷ đồng và duy trì vị trí số 1 thị phần môi giới. VPBankS báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng, tiếp tục bứt phá sau quá trình tái cấu trúc.

Các doanh nghiệp lớn như VNDIRECT, TCBS, VIX, MBS hay KIS đều tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, TCBS và VIX ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế lần lượt trên 7.100 tỷ đồng và 6.717 tỷ đồng nhờ danh mục tự doanh quy mô lớn.

Nguồn: Fiinpro

Sự bùng nổ thanh khoản trong năm 2025, với nhiều phiên giao dịch vượt 30.000–35.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho mảng môi giới và phái sinh.

Dư nợ margin toàn thị trường ước đạt 400.000 tỷ đồng, mức cao nhất từng được ghi nhận. Đây tiếp tục là “mỏ vàng” của ngành chứng khoán khi nhu cầu đầu tư gia tăng mạnh, dù biên lãi suất cho vay chịu áp lực giảm cạnh tranh.

Nguồn: Fiinpro

Trong khi đó, nhiều công ty nhỏ đối mặt khó khăn khi chi phí vốn cao, danh mục tự doanh hạn chế và nền tảng công nghệ yếu. Không ít doanh nghiệp báo lãi dưới 100 tỷ đồng, thậm chí thua lỗ.

Điều này cho thấy ngành chứng khoán vẫn đang trong giai đoạn phân hóa mạnh, nơi yếu tố quy mô và năng lực quản trị rủi ro quyết định gần như toàn bộ sức cạnh tranh.

Cơ hội lớn, thách thức cũng không ít

Triển vọng năm 2026 nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các đơn vị phân tích uy tín. Báo cáo Chiến lược 2026, SSI Research nhấn mạnh 3 trụ cột quan trọng thúc đẩy thị trường: tăng trưởng GDP mục tiêu 10%, đầu tư công quy mô lớn và cải cách chính sách. SSI dự báo điều này sẽ “tiếp tục là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu tài chính – chứng khoán trong năm 2026”. Báo cáo cũng đánh giá: “Biên lợi nhuận margin duy trì ở mức cao và nhu cầu đầu tư gia tăng sẽ hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận của ngành chứng khoán trong năm tới.”

VNDirect thì tập trung vào câu chuyện nâng hạng thị trường. Trong phân tích chiến lược đầu năm 2026, công ty cho rằng Việt Nam đã tiến gần hơn tới việc được FTSE Russell nâng lên thị trường mới nổi, và điều này có thể mang lại dòng vốn 3–5 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2027. VNDirect nhấn mạnh thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nếu dòng vốn ngoại quay lại mạnh mẽ.

Báo cáo Vietnam Stock Market Outlook 2026 của PSI đưa ra dự báo EPS toàn thị trường có thể tăng 12–18%, dựa trên kỳ vọng về làn sóng IPO mới và sự cải thiện trong lợi nhuận ngành ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. PSI cũng cho rằng nâng hạng thị trường có thể thu hút 3–8 tỷ USD vốn mới, tạo lực đẩy quan trọng cho các công ty chứng khoán.

Trong khi đó, Mirae Asset đánh giá nhà đầu tư nội sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong bối cảnh dòng vốn ngoại biến động khó lường. Công ty phân tích cho rằng các yếu tố cần theo dõi gồm chính sách lãi suất quốc tế, rủi ro địa chính trị và biến động giá hàng hóa.

Nhìn tổng thể, triển vọng của ngành chứng khoán năm 2026 khá tích cực. Các yếu tố hỗ trợ gồm tăng trưởng GDP cao, dư địa cải cách chính sách rộng, kỳ vọng nâng hạng thị trường và sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt các biến số như biến động kinh tế toàn cầu, rủi ro lãi suất, chính sách điều hành margin và khả năng đảo chiều của dòng vốn quốc tế.

Các công ty chứng khoán quy mô lớn với nền tảng vốn mạnh và mô hình kinh doanh đa dạng sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Ngược lại, nhóm nhỏ có thể gặp nhiều thách thức nếu không cải thiện khả năng cạnh tranh trong môi giới, tự doanh và dịch vụ tài chính. Với môi trường thị trường ngày càng cạnh tranh, yếu tố chiến lược, công nghệ và quản trị rủi ro sẽ đóng vai trò quyết định trong năm tới.