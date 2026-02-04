Novaland gánh 67.000 tỷ đồng nợ vay, ai đang là chủ nợ lớn nhất?

Tại cuối năm 2025, tổng dư nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn của Novaland gần 67.200 tỷ đồng, trong đó ngân hàng chiếm 41%, kế tiếp là kênh trái phiếu trong nước chiếm 37%, 22% còn lại từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Tại Hội thảo Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) diễn ra chiều ngày 2/2, bà Phạm Thị Trung Hà - Phó Tổng Giám đốc đã thông tin về tình trạng món nợ của ông lớn Novaland.

Đại diện lãnh đạo ngân hàng cho biết hiện nay Novaland không tăng dư nợ. Dư nợ của Novaland tại MB hiện vẫn được phân loại ở nhóm 1. Đồng thời, giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều so với dư nợ.

MB bank là chủ nợ lớn nhất

Theo báo cáo tài chính của Novaland, tại cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp bất động sản này là 190.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% tổng tài sản.

Trong đó, dư nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn đạt gần 67.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn giảm 5.500 tỷ về 31.500 tỷ đồng, còn dư nợ vay dài hạn tăng gần 11.100 tỷ lên gần 35.700 tỷ.

Đây là kết quả của quá trình gia hạn và cơ cấu kỳ hạn nợ của Novaland, nhưng không đồng nghĩa gánh nặng được tháo bỏ.

Tại ngày 31/12/2025, số dư nợ vay của Novaland tại ngân hàng là hơn 27.180 tỷ, tương đương 41% tổng dư nợ vay. Kế tiếp là kênh trái phiếu với số dư hơn 25.000 tỷ đồng (chiếm 37%). Số còn lại từ bên thứ ba với gần 15.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Novaland.

Xét về các định chế tài chính trong nước, Ngân hàng MB là chủ nợ lớn nhất của Novaland với tổng dư nợ hơn 7.700 tỷ đồng, đa số là các khoản vay dài hạn.

Kế tiếp là VPBank với số dư cho vay gần 7.600 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Novaland.

Trong hơn 25.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Novaland, nhiều khoản trái phiếu do các công ty chứng khoán làm đầu mối thu xếp phát hành là Chứng khoán Dầu khí (hơn 3.900 tỷ đồng), Chứng khoán SSI (hơn 3.400 tỷ), Chứng khoán MB (hơn 3.100 tỷ), Chứng khoán Tân Việt (hơn 1.900 tỷ),…

Bên cạnh các khoản vay từ hệ thống ngân hàng trong nước, UBS AG Singapore Branch cùng với các quỹ đầu tư tài chính như Seatown, Stark1st và Credit Opportunities III, đều là các quỹ đầu tư tài chính chuyên cấp vốn rủi ro cao.

Trong đó, UBS AG Singapore Branch (trước đây là Credit Suisse AG, Singapore Branch) vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của tập đoàn ông Bùi Thành Nhơn, nắm 8.055 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành từ tháng 7/2021, mệnh giá phát hành là USD. Sau hai lần tái cấu trúc, kỳ hạn trả nợ đã được kéo dài đến 30/6/2027, chịu lãi suất trái phiếu là 5,2%/năm.

Đáng chú ý, nhiều khoản vay này kèm điều khoản đảm bảo suất sinh lời (IRR) từ 11,5% – 14%/năm, tức là chi phí vốn thực tế cao hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường.

Tuy nhiên các khoản vay không chỉ dừng lại như ở trên.

Thuyết minh báo cáo của Novaland còn ghi nhận hơn 68.000 tỷ đồng chi phí phải trả khác. Trong đó có khoản 3.280 tỷ đồng “phải trả khác” chưa được thuyết minh chi tiết. Các khoản nợ này có thể là tín dụng nội bộ, hợp đồng hợp tác vốn, hoặc vốn cầu nối, cho thấy dòng tiền vẫn xoay vòng nhanh nhưng thiếu sự bền vững.

Các khoản phải trả khác của Novaland, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba. Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Novaland.

Dòng tiền kinh doanh thâm hụt hơn 5.900 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland vẫn thâm hụt nặng hơn 5.900 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương với cùng kỳ. Nguyên nhân là tăng các khoản phải trả và lỗ từ hoạt động đầu tư.

Dòng tiền kinh doanh năm 2025 của Novaland vẫn thâm hụt nặng. Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Để bù đắp, Novaland đã đi vay mới thêm gần 21.250 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2024. Trong khi đó, tập đoàn cũng chi trả nợ gốc vay hơn 16.200 tỷ. Chi phí tài chính năm 2025 gần 3.800 tỷ đồng, bào mòn tới 84% lợi nhuận gộp của tập đoàn (gần 4.500 tỷ).

Năm vừa rồi, Novaland báo cáo tạo ra được 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1.700 tỷ đồng lãi ròng. Trong khi đó năm 2024 đạt hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 6.455 tỷ đồng.

Sự đột biến trong kết quả kinh doanh là nhờ hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế liên quan dự án Lakeview City (TP HCM) cùng với doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ bán vốn tại loạt đơn vị.