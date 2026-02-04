close Đăng nhập

Việt Nam quy hoạch gần 9.000 km cao tốc, cần hơn 3,2 triệu tỷ đồng đến 2050

Lệ Chi
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt xác định mạng lưới 43 tuyến cao tốc, tổng vốn đầu tư hơn 3,2 triệu tỷ đồng, hình thành trục giao thông chiến lược Bắc - Nam và các vành đai đô thị lớn.

Việt Nam quy hoạch gần 9.000 km cao tốc đến năm 2050

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, hệ thống cao tốc gồm 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.920 km đến năm 2050.

Trong đó, trục dọc Bắc Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.065 km và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài khoảng 1.205 km; Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc, chiều dài khoảng 2.242 km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.353 km; Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342 km.

Tại khu vực Hà Nội, đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 417 km. Khu vực TP.HCM có 2 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 299 km.

Với hệ thống quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050 xác định cả nước sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km. Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm: quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh chiều dài khoảng 1.894 km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu (huyết mạch), dài khoảng 6.530km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu (kết nối) dài khoảng 3.857km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393 km.

Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069 km.

Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển hệ thống đường bộ theo quy hoạch khoảng hơn 200.000 ha.

Nhu cầu vốn đầu tư cần hơn 3,2 triệu tỷ đồng, huy động từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc mở rộng các tuyến cao tốc sẽ theo quy mô quy hoạch; nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Đến hết năm 2025 cả nước đã có 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn), vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc đề ra.

