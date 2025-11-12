Cổ phiếu bất động sản kéo VN-Index tăng hơn 38 điểm

VN-Index tăng hơn 38 điểm, lên 1.631 điểm trong phiên hôm nay, nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản. Thanh khoản cải thiện mạnh cho thấy dòng tiền nội tiếp tục duy trì tích cực dù khối ngoại vẫn bán ròng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch hôm nay trong sắc xanh đồng loạt. Chỉ số VN-Index tăng 38,25 điểm, tương đương 2,4%, lên 1.631,86 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần.

HNX-Index và UPCoM-Index cũng cùng chiều, lần lượt tăng 1,42% lên 264,79 điểm và tăng 1% lên 119,03 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 24.147 tỷ đồng, với 850 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Lực cầu duy trì tốt khi khối lượng đặt mua (861 triệu cổ phiếu) cao hơn đặt bán (851 triệu cổ phiếu). Toàn thị trường có 547 mã tăng giá, áp đảo so với 181 mã giảm, phản ánh xu hướng tăng lan tỏa trên nhiều nhóm ngành.

Động lực chính đến từ nhóm bất động sản, khi các cổ phiếu trụ cột đồng loạt tăng mạnh: VIC tăng 5,07%, VHM tăng 4,44%, KDH tăng 3,33%; trong khi các mã khác như CEO (+5,31%), VRE (+5,64%), PDR (+4,72%) thu hút dòng tiền đáng kể. Đáng chú ý, có 3 mã tím trần gồm: GEE (+6,94%, CII (+6,8%), VSC (+6,95%).

Nhóm công nghệ – viễn thông tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực với FPT (+4,68%) cho thấy dòng tiền đang mở rộng sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Khối ngân hàng cũng góp phần ổn định thị trường khi các mã TCB (+4,01%), STB (+1,91%), TPB (+2,37%), MBB (+2,16%) đồng loạt tăng, hỗ trợ thanh khoản và củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Dù thị trường tăng mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng 468 tỷ đồng, với giá trị bán ra 2.672 tỷ đồng và mua vào 2.204 tỷ đồng, cho thấy động lực tăng chủ yếu đến từ dòng tiền trong nước.

Về kỹ thuật, VN-Index đã vượt ngưỡng kháng cự 1.600 điểm với thanh khoản cải thiện, cho thấy xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Tuy vậy, chỉ số có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi tiến gần vùng 1.640–1.650 điểm.