Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà phục hồi 6,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng 6,7 triệu đồng/lượng

Sáng 4/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 180,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (3/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với sáng 3/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng so với ngày 3/2.

Giá vàng thế giới tăng gần 9%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/2 giao dịch ở mức 5.045 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.180 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 159,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (2/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã bứt phá mạnh mẽ, chính thức vượt mốc quan trọng 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Đà tăng này nối tiếp cú nhảy vọt hơn 6% từ phiên trước đó — đánh dấu ngày tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2008 — khi làn sóng mua bắt đáy ồ ạt xuất hiện sau đợt điều chỉnh sâu đầu tuần.

Sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn này càng được củng cố khi căng thẳng địa chính trị đột ngột tăng nhiệt. Quân đội Mỹ vừa bắn hạ một máy bay không người lái của Iran gần tàu sân bay trên biển Ả Rập. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện, đồng thời Nhà Trắng xác nhận cuộc đàm phán Mỹ - Iran vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào thứ Sáu tới.

Trên phương diện chính sách, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng từ Fed đã hạ nhiệt đáng kể sau khi ông Kevin Warsh được đề cử vào ghế Chủ tịch. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược vào hai đợt nới lỏng trong năm nay, dự kiến rơi vào khoảng giữa năm và giai đoạn cuối năm 2026.

Một diễn biến đáng chú ý khác là các dữ liệu lao động quan trọng của Mỹ (JOLTS và báo cáo việc làm tháng) sẽ bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa một phần. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu cho gói ngân sách đã được Thượng viện thông qua nhằm tháo gỡ bế tắc tài khóa.

Giá bitcoin giảm gần 18% trong 1 tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (4/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 76.403 USD/BTC, giảm 3% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 14,1% so với 7 ngày trước (88.893 USD/BTC) và giảm 17,9% trong 1 tháng vừa qua (93.072 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 108 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.526 tỷ USD chiếm 51,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.

