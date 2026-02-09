Giá vàng SJC hôm nay tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 9/2 niêm yết ở mức 178,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước (7/2).

Sáng 9/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước (7/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 177,7 - 180,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng 7/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 178,2 – 181,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với ngày 7/2.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/2 giao dịch ở mức 5.013 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.140 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 157,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước (7/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 23,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới tăng hơn 1%, tiến sát mốc 5.020 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất trong hơn một tuần qua, được hỗ trợ đắc lực bởi sự suy yếu của đồng USD trong bối cảnh giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các dữ liệu kinh tế then chốt từ Mỹ.

Tâm điểm của thị trường tuần này sẽ dồn vào báo cáo việc làm tháng 1 và dữ liệu lạm phát. Những số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn rõ nét hơn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trước đó, Chủ tịch Fed San Francisco, bà Mary Daly, đã để ngỏ khả năng cần cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần để hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh đó, lực cầu từ các tổ chức vẫn duy trì bền bỉ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa xác nhận đã nối dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp. Về mặt địa chính trị, mặc dù các lệnh trừng phạt mới vẫn gây áp lực, nhưng việc Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục đàm phán trong tuần này để tránh đối đầu quân sự trực tiếp đã phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng, giúp vàng duy trì đà tăng ổn định thay vì biến động sốc.

Giá bitcoin tăng 2,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (9/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 71.091 USD/BTC, đảo chiều tăng 2,6% trong vòng 24h qua. Được biết, giá bitcoin giảm 5,9% so với 7 ngày trước (75.531 USD/BTC) và ghi nhận mức sụt giảm 21,6% trong vòng 1 tháng qua (90.632 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 166 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.420 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.