BIDV đối diện với khoản cho vay 25.800 tỷ đồng có khả năng mất vốn

BIDV dẫn đầu về cho vay khách hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt mức cao kỷ lục hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng thêm 570.000 tỷ đồng, tương ứng cao hơn gần 21% so với cuối năm trước. Con số này giúp BIDV duy trì vị trí quán quân trong toàn ngành ngân hàng.

Tăng trưởng tổng tài sản của BIDV nhờ phần lớn vào việc tăng cho vay khách hàng khi khoản mục này đã tăng thêm gần 16% lên mức 2,37 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng tài sản. BIDV cũng là ngân hàng xếp đầu bảng về cho vay khách hàng nhiều nhất năm 2025.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2025.

Nói thêm, hoạt động tín dụng tại BIDV bao gồm các hình thức cho vay thương mại thông thường, chiết khấu thương phiếu, tái chiết khấu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, phát hành thẻ tín dụng và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thành quả này đặt trong bối cảnh năm 2025 tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng tốc mạnh mẽ, thiết lập mức cao mới và đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nếu so với quy mô toàn ngành ngân hàng (27 nhà băng có công bố báo cáo tài chính), số dư hoạt động tín dụng của BIDV chiếm tới gần 12,8%.

Nợ có khả năng mất vốn của BIDV "phình to"

Song song với quy mô cho vay khách hàng tăng, chất lượng dư nợ cho vay của BIDV cũng thay đổi theo.

Cụ thể, tổng nợ xấu của BIDV (gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5.900 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% chỉ sau một năm.

Có thể thấy, nợ xấu của BIDV tăng tới 20%, cao hơn tốc độ tăng cho vay khách hàng, đồng nghĩa rủi ro tín dụng đang gia tăng nhanh hơn quy mô tín dụng.

Phân tích kỹ chất lượng tín dụng cho thấy trong các nhóm nợ, thì nợ có khả năng mất vốn (nợ xấu nhóm 5) có tốc độ tăng tới 30% lên mức hơn 25.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 20% lên 4.472 tỷ còn nhóm nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm 16% về 4.687 tỷ đồng.

Chất lượng nợ cho vay của BIDV. Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Việc nợ nhóm 5 tăng rất mạnh cho thấy một phần khoản vay đã chuyển sang trạng thái rủi ro cao, khả năng thu hồi thấp, làm gia tăng áp lực trích lập dự phòng trong tương lai.

Theo Nghị định 86, nợ có khả năng mất vốn phải được trích lập dự phòng 100% giá trị khoản nợ. Đây là nhóm nợ rủi ro cao nhất, thường bao gồm các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày hoặc đã áp dụng các biện pháp xử lý nhưng không thu hồi được.

Ở diễn biến khác, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) có xu hướng giảm gần 4.000 tỷ đồng về còn 30.549 tỷ. Điều này cho thấy có thể BIDV đã chủ động cơ cấu, xử lý sớm một phần khoản vay. Song cũng không loại trừ khả năng những khoản nợ nhóm 2 này đã “trượt” sang nhóm nợ xấu.

Tại ngày 31/12/2025, tỷ lệ nợ xấu của BIDV ở mức 1,47%, tăng nhẹ so với mức 1,41% cuối năm 2024. Dù mức này vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát, nhưng xu hướng tăng của nợ xấu, đặc biệt ở nhóm nợ có khả năng mất vốn cho thấy rủi ro tín dụng đang hiện hữu rõ hơn.

Trong khi nợ xấu tăng hơn 20%, BIDV lại giảm dự phòng rủi ro cho vay về còn 34.944 tỷ đồng, tương ứng giảm 8% so với đầu năm.

Hệ quả là tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm mạnh từ 130,64% xuống còn 99,94%. Tức là nếu như tại cuối năm 2024, BIDV có bộ đệm dự phòng dày, đủ hấp thụ rủi ro, thì sang 2025, dự phòng chỉ vừa đủ che nợ xấu, không còn dư địa an toàn nếu nợ xấu tiếp tục tăng.

Với vai trò là một ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, BIDV thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành (như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư) để thực thi chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ quốc gia (thông qua các gói tín dụng ưu đãi, các chương trình ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng, SMEs, ...).

Trên thực tế, BIDV dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tài trợ các dự án đầu tư phát triển và chương trình kinh tế của Chính phủ: Tham gia tài trợ các dự án xây dựng cầu đường; Thực hiện vai trò đầu mối thu xếp, tài trợ vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực như thủy điện, dầu khí, xây lắp....; Ủy thác cho vay từ nguồn vốn của các Quỹ phát triển quốc gia (về DN SME, Đổi mới sáng tạo, phát triển dữ liệu,...).

Trong cơ cấu cho vay của BIDV, mảng có mức tăng trưởng dư nợ cao nhất là "Dịch vụ" với mức tăng gần 44% so với cuối năm trước lên mức 444.244 tỷ đồng; "Ngành khác" tăng hơn 30% lên 707.416 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy ghi nhận dư nợ trên 573.472 tỷ đồng, giảm 5%.

Cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm ngành của BIDV. Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Diễn biến nợ xấu của BIDV mở rộng diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng này năm 2025 vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Cả năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 18,5% đạt mức cao kỷ lục 37.863 tỷ đồng, giữ vị trí top 3 lợi nhuận sau Vietcombank và VietinBank. Riêng trong quý cuối năm, lợi nhuận BIDV ghi nhận tăng trưởng mạnh 42% lên 14.230 tỷ đồng.

Tăng trưởng mạnh về lợi nhuận nhờ đóng góp rất lớn từ thu nhập lãi thuần (tức là lệch giữa thu nhập từ lãi từ cho vay, đầu tư so với chi phí trả lãi từ việc huy động vốn) đạt hơn 63.356 tỷ đồng, tăng thêm gần 5.400 tỷ, tăng 9% so với năm 2024.