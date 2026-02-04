Nóng: ACV bất ngờ thay người điều hành

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - sẽ tạm thời phụ trách Ban Điều hành.

Biến động nhân sự cấp cao

Ngày 2/2, HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - tạm thời phụ trách Ban Điều hành cho đến khi có quyết định mới.

Ông Hùng, sinh năm 1978, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc ACV từ tháng 1/2020.

ACV hiện không có Tổng Giám đốc, do đó, vị trí hiện tại của ông Hùng có thể hiểu là người cao nhất trong ban điều hành. Vị trí này trước đây do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhận.

Cùng ngày, HĐQT ACV cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

Một điểm đáng lưu ý trong thông báo thay đổi nhân sự cấp cao là người ký là ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh ông Phiệt đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ACV được 1 năm rưỡi, kể từ tháng 9/2024.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng.

Việc miễn nhiệm nhằm để ông Dũng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty. Theo tờ trình ĐHĐCĐ, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, ĐHĐCĐ ACV đã thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Việt.

Sinh năm 1972, ông Việt có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Hiện ông đang giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Việt được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc ACV hồi tháng 4/2023. Đến tháng 9/2024, ông được giao phụ trách Ban điều hành.

Ngoài ra, ACV cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.

Bà Phan Cẩm Tú năm nay 50 tuổi, có trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát, bà Tú đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý tài sản thuộc Ban Tài chính - Kế toán ACV.

ACV kinh doanh ra sao?

ACV từng trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có khi dịch COVID-19 bùng phát, khiến thị trường hàng không gần như “đóng băng” trong giai đoạn 2020–2021. Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng 354 tỷ đồng vào quý II/2020, trước khi chạm mức lỗ kỷ lục 855 tỷ đồng ở quý III/2021.

Dù vậy, lợi nhuận cả năm 2020 và 2021 của ACV vẫn tăng trưởng dương, nhờ nguồn thu tài chính ổn định từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá. Đây chính là yếu tố đã giúp ACV trụ vững và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bước sang năm 2022, nhiều quốc gia “mở cửa” lại bầu trời khiến thị trường hàng không ấm dần lên sau thời gian dài ngưng trệ. Năm đó, ACV báo lãi ròng 7.122 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong 2 năm tiếp theo (2023, 2024). Đặc biệt vào năm 2024, lãi ròng ACV đạt hơn 11.663 tỷ đồng tăng 38% so với năm trước (8.459 tỷ đồng), đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, ACV ghi nhận 8.927 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhờ sản lượng khách quốc tế thông qua cảng tăng trưởng.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng việc chuyển giao Sân bay Phú Quốc (công suất 4 triệu khách/năm) cho Sun Group vào 2026 và sân bay Gia Bình (công suất 30 triệu khách/năm) dự kiến bắt đầu khai thác từ 2027 sẽ tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng khách tại các sân bay ACV miền Bắc và miền Nam.

Song, việc Sun Group cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ của ACV tại các sân bay khác sẽ bù đắp phần nào lợi nhuận thiếu hụt bằng cách đảm bảo doanh thu dịch vụ mặt đất cho ACV. Cùng với đó, ACV sẽ giảm được áp lực về vốn và tập trung toàn lực vào các dự án chiến lược quốc gia như sân bay Long Thành.

Tốc độ tăng trưởng lượt khách của ACV cũng vì thế mà dự kiến sẽ chậm hơn tốc độ tăng trưởng lượt khách toàn quốc, với CAGR lượt khách quốc tế, nội địa giai đoạn 2026-2030 lần lượt đạt 8%,4%.