Phát Đạt bắt tay Mitsubishi, thu về hơn 1.900 tỷ tiền mặt từ dự án Thuận An 1

Bắt tay Mitsubishi tại dự án Thuận An 1, Phát Đạt thu về hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt, qua đó cải thiện đáng kể dòng tiền và tái định vị chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược liên quan đến dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, đánh dấu bước hợp tác mới giữa doanh nghiệp bất động sản trong nước và một trong những tập đoàn đa ngành lớn của Nhật Bản.

Dự án Thuận An 1 có quy mô 1,81 ha, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo công bố, Phát Đạt hiện duy trì tỷ lệ sở hữu 19,9% tại pháp nhân triển khai dự án, trong khi đối tác Nhật Bản thông qua Diamond Realty Investment La Pura (liên quan tới Mitsubishi) nắm giữ 80% vốn.

Cấu trúc hợp tác này cho thấy PDR đã dịch chuyển vai trò từ chủ đầu tư chi phối sang đối tác đồng hành, tập trung vào thu hồi vốn, cải thiện dòng tiền và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, ngày 2/2, Phát Đạt thông báo công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương (do PDR sở hữu 99,5% vốn) đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 140,8 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long - chủ đầu tư dự án Thuận An 1.

Giao dịch được thực hiện ngày 30/1/2026, bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1.

Ngay sau khi ký kết, Phát Đạt đã thu về hơn 1.900 tỷ đồng tiền thanh toán đợt đầu, qua đó nâng mạnh lượng tiền mặt và cải thiện đáng kể cấu trúc tài chính.

Phối cảnh Thuận An 1.

Cao ốc Thiên Long được thành lập năm 2021, từng tăng vốn điều lệ từ 1.220 tỷ đồng lên 1.410 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đánh dấu việc Phát Đạt khép lại một chu kỳ đầu tư tại dự án Thuận An 1, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới với đối tác Nhật Bản.

Pháp nhân nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, trước đó cũng là công ty con của Phát Đạt. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 9/2025 với vốn điều lệ 250 triệu đồng, trong đó PDR sở hữu 99%.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, cơ cấu cổ đông thay đổi khi Diamond Realty Investment La Pura xuất hiện và nắm giữ 80% vốn, kéo tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt xuống còn 20%.

Đến tháng 12/2025, công ty này tăng vốn điều lệ lên 215 tỷ đồng. Ngày 16/1/2026, Phát Đạt tiếp tục chuyển nhượng một phần vốn, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 19,9%. Dù vậy, ngày 29/1/2026, HĐQT PDR vẫn thông qua chủ trương góp thêm 424,6 tỷ đồng vốn vào doanh nghiệp dự án, qua đó duy trì tỷ lệ sở hữu 19,9%.

Với hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt thu về, Phát Đạt có thêm dư địa để tái phân bổ nguồn lực sang các dự án trọng điểm tại TP.HCM (bao gồm khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu), Đồng Nai cùng một số thị trường chiến lược khác.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo quý IV/2025 cho thấy Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 360 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh 83%, lợi nhuận gộp vẫn đạt 290 tỷ đồng, tăng 23,6%.

Điểm sáng lớn nhất đến từ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 408 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 368 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với mức 19,5 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 313 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.325 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận trước thuế đạt 651 tỷ đồng, tăng 148%. Lợi nhuận sau thuế của PDR đạt 514 tỷ đồng, tăng 231% so với năm 2024. Tuy vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm.