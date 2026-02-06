TP.HCM thay đổi cách chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa

Ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương bãi bỏ hình thức đấu thầu, chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Theo nghị quyết được thông qua, HĐND TP.HCM chính thức bãi bỏ Nghị quyết số 452 (ban hành ngày 14/11/2025) về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất Bình Quới – Thanh Đa. Đồng thời, HĐND giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa có quy mô khoảng 423 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng, nằm trong khu vực trọng điểm phát triển đô thị theo quy hoạch chung TP.HCM đã được phê duyệt. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, khu vực này được định hướng trở thành khu trung tâm đô thị, hành chính kết hợp công viên ngập nước, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc không gian phát triển của thành phố.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính – dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên cây xanh – mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Điểm nhấn của dự án là vai trò công viên ngập nước, gắn với mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trước đó, giữa tháng 1/2026, UBND TP.HCM đã thực hiện thông báo công khai về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án Bình Quới – Thanh Đa. Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM và các phương tiện truyền thông theo quy định.

Kết quả cho thấy, TP.HCM chỉ nhận được một hồ sơ đề xuất đầu tư, đến từ liên danh nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Sun Group, gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời. Trong thời hạn 7 ngày sau đó, Sở Tài chính TP.HCM không ghi nhận thêm bất kỳ đề xuất nào khác.

Theo quy định tại Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án được thực hiện theo cơ chế chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP.HCM.

Ngày 30/1/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đã có tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo hình thức trên. Đến ngày 4/2, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có văn bản kết luận, chấp thuận chủ trương lựa chọn liên danh nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Sun Group thực hiện dự án.

Việc chuyển từ đấu thầu sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm tại khu đất Bình Quới – Thanh Đa, đồng thời tận dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ triển khai một trong những dự án đô thị lớn và phức tạp bậc nhất của TP.HCM.