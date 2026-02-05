Bộ Công an tiếp nhận trụ sở 37 Lê Đại Hành từ Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định chuyển nguyên trạng trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành (Hà Nội) cho Bộ Công an quản lý, sử dụng, nhằm sắp xếp lại cơ sở làm việc, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý quan trọng, bao gồm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng cũng như chi tiết thi hành Luật Quản lý tài sản công.

Việc điều chuyển cũng dựa trên văn bản đề nghị từ phía Bộ Công an vào ngày 8/12/2025 về việc tiếp nhận cơ sở này. Lý giải về việc điều chuyển trụ sở số 37 Lê Đại Hành, văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ: “Do việc sắp xếp lại nơi làm việc của Bộ Xây dựng, việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng chung cao hơn”.

Đối với các dự án đang triển khai hoặc chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành tại trụ sở 37 Lê Đại Hành, Văn phòng Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan tiếp nhận thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an tiếp nhận và tổ chức xử lý đối với trụ sở hiện hữu của cơ quan, đơn vị khác trên khu đất được điều chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị; tiếp nhận và xử lý tài sản được bàn giao theo quy định.

Trước đó, sau khi hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng vào tháng 3/2025, Bộ Xây dựng mới sử dụng hai trụ sở tại số 80 Trần Hưng Đạo và 37 Lê Đại Hành (Hà Nội). Trong đó, trụ sở chính đặt tại số 80 Trần Hưng Đạo - vốn là trụ sở của Bộ Giao thông vận tải trước đây; còn cơ sở 37 Lê Đại Hành được chuyển thành nơi tiếp công dân.

Theo Nghị định 33, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng; đồng thời quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng trên phạm vi cả nước.

Bộ được giao 32 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có 4 nhóm nhiệm vụ với vai trò là cơ quan của Chính phủ và 25 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành. Về cơ cấu tổ chức, Bộ Xây dựng có 23 đơn vị, gồm 19 vụ, cục và 4 đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước theo quy định.