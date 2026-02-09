Một ngân hàng bị lừa hơn 300 tỷ đồng

Xã hội số
Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô là hàng giả, cùng lượng lớn bao bì, nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.
Bộ Y tế yêu cầu trực đủ 4 cấp, báo cáo từng ca nặng dịp Tết
Toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh phải duy trì trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu hàng loạt, đồng thời báo cáo chi tiết tai nạn giao thông, pháo nổ, ca tử vong lên hệ thống của Bộ Y tế trong dịp Tết.
Bộ Y tế công bố danh sách các cơ sở kiểm nghiệm ATTP, gỡ vướng Nghị định 46 cho doanh nghiệp
Bộ Y tế vừa công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về ATTP và 6 đơn vị kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu - động thái được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp tháo gỡ ách tắc khi triển khai Nghị định 46 về ATTP.
Nghi thức, văn khấn cúng ông Công ông Táo 2026 và lưu ý của chuyên gia về các điều kiêng kỵ
Khi chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026, gia chủ không chỉ cần sắm lễ vật đúng nghi thức mà còn phải lưu ý thời điểm cúng và các kiêng kỵ quan trọng. Chuyên gia phong thủy Song Hà chia sẻ nhiều điểm cần tránh để lễ cúng diễn ra trọn vẹn.
Hé lộ điểm khác biệt trong đào tạo điều dưỡng tiên tiến của Đại học Y Hà Nội
Chương trình Điều dưỡng tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo bằng tiếng Anh, chuẩn quốc tế. Sinh viên được thực hành tại bệnh viện hàng đầu.
Hành động quyết liệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV vào cuộc sống
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Bắt chủ công ty sản xuất cà phê giả bằng bột đậu nành trộn hóa chất và phụ gia
Các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm cho đến khi bị bắt.
Bệnh viện Đại học Phenikaa đạt chuẩn ISO 15189:2022 về Hóa sinh – Huyết học
Bệnh viện Đại học Phenikaa vừa đón nhận chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho Khoa Hóa sinh – Huyết học, đánh dấu bước đi sớm trong lộ trình chuẩn hóa xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.
Xét nghiệm máu phát hiện Alzheimer sớm: Bước ngoặt y tế cho người cao tuổi
Ngày 6/2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh công bố “Chương trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sa sút trí tuệ, Alzheimer ở người cao tuổi”.
Cận cảnh "ngựa máy” khổng lồ bên cầu Rồng Đà Nẵng
Linh vật Tết Bính Ngọ 2026 thứ 2 tại Đà Nẵng có tên gọi "Kim Mã 4.0". Đây là mô hình ngựa máy lộ mạch điện mang biểu trưng cho hình ảnh thành phố hướng tới tương lai trong kỷ nguyên số.
Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, qua đời
Ông Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, nguyên Phó Thủ tướng, vừa qua đời sáng 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.
Bầu cử Quốc hội khóa XVI: Mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, trong đó 283 đại biểu thuộc khối địa phương. Mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy) làm trưởng đoàn.
9 đơn vị công an phá vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, bắt 2 đối tượng cùng 4 khẩu súng
Bộ trưởng Công an vừa có thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của 9 đơn vị phá vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank Trà Bá, tỉnh Gia Lai.
Tuyển nhân tài, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng công bố tiêu chí "cứng"
Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tuyển nhân sự làm việc tại các ban với yêu cầu tốt nghiệp đại học và sau đại học tại các trường thuộc Top 50 và Top 100 bảng xếp hạng World University Rankings, Times Higher Education...
Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia
Tổng bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Độc đáo linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” ở Đà Nẵng
Đà Nẵng gây ấn tượng khi trang trí đường hoa bằng “bộ đôi” linh vật có 1 không 2. Dù chưa hoàn thành nhưng biểu tượng đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đã gây chú ý du khách.
Nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày, thời tiết 3 miền diễn biến ra sao?
Theo dự báo, dịp Tết Bính Ngọ miền Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi.
Tổng bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Lào chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác
Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã cùng chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.
Chính phủ tạm ngưng áp dụng Nghị định 46
Theo quyết định mới nhất của Chính phủ, Nghị định 46 sẽ tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 15/4 và tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.
Lễ đón trọng thể Tổng bí thư Tô Lâm tại Lào
9h sáng 5/2/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lễ đón chính thức Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.