Một ngân hàng bị lừa hơn 300 tỷ đồng

Khi chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026, gia chủ không chỉ cần sắm lễ vật đúng nghi thức mà còn phải lưu ý thời điểm cúng và các kiêng kỵ quan trọng. Chuyên gia phong thủy Song Hà chia sẻ nhiều điểm cần tránh để lễ cúng diễn ra trọn vẹn.