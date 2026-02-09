close Đăng nhập

Một ngân hàng bị lừa hơn 300 tỷ đồng

Quỳnh An

Công an Hà Nội cho biết những người ở Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Hoàng Thành đã lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập và sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố do các cá nhân khác nhau đứng tên.
Các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền.
Hà Thị Thương (trong ảnh) và Trần Thị Phương Loan là kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết không có giao dịch kinh tế thực.
Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân gồm Lương Ngọc Thoan (trong ảnh), Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ giải ngân. Cơ quan điều tra nhận định đây không phải rủi ro tín dụng, mà là vụ án lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị và thực hiện ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn.
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm, kê biên và thu hồi tài sản, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng pháp luật.

