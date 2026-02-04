VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trúng dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỷ

VinEnergo là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện tham gia triển khai dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 tại Gia Lai với tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 48.372 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1.

Theo đó, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện tham gia triển khai dự án.

Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750 MW, được triển khai trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Gia Lai gồm: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 48.372 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án chiếm hơn 48.339 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Với quy mô vốn lớn, dự án được đánh giá sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành xây dựng, cơ khí, logistics và dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất vào quý IV/2029, thời hạn hoạt động 50 năm.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện gió Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Quang).

Dự án có tổng mức đầu tư 4.679 tỷ đồng, công suất thiết kế 143 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 239,9 triệu kWh/năm, được triển khai trên diện tích khoảng 50 ha và đấu nối vào đường dây 110 kV của lưới điện quốc gia.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.

Thời điểm thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Sau nhiều đợt tăng vốn, đến tháng 10/2025, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên hơn 28.000 tỷ đồng.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng, bởi theo ông "Việt Nam hiện rất thiếu năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh".

VinEnergo có 2 đại dự án tổng vốn 200.000 tỷ đồng

Các dự án của VinEnergo hiện nay đều tập trung ở 2 địa bàn trọng điểm của Vingroup là Hải Phòng và Hà Tĩnh. Đây là nơi VinFast - doanh nghiệp sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - đang mở rộng quy mô đầu tư.

Trong danh sách dự án hiện nay của VinEnergo, công trình đầu tiên, đồng thời có quy mô lớn nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. VinEnergo khởi công dự án này vào cuối tháng 9/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến đạt công suất 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn, có thể cung cấp gần 10 tỷ kWh điện mỗi năm khi đi vào vận hành đầy đủ. Đây được xem là một trong những dự án khí LNG quy mô lớn nhất từng được triển khai trong nước.

Song song với dự án tại Hải Phòng, VinEnergo cũng đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng 2 Nhà máy điện gió gồm Kỳ Anh và Eco Wind Kỳ Anh, kỳ vọng hình thành cụm điện gió lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án đầu tiên có công suất 400 MW, sản lượng dự kiến 1.053 GWh mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.051 tỷ đồng. Công trình sẽ lắp đặt 47 tua-bin gió, sử dụng hơn 825 ha mặt nước và 5,5 ha đất có thời hạn.

Dự án thứ hai lớn hơn với công suất gần 500 MW, tổng mức đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng, lắp đặt 59 tua-bin gió và xây dựng trạm nâng áp 66/500 kV, đấu nối vào tuyến 500 kV Hà Tĩnh - Vũng Áng.

Cũng tại Hà Tĩnh, VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G, Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43 MWp điện mặt trời và 45 MWh công suất dành cho BESS.

Sản lượng điện được tạo ra từ hệ thống mỗi năm ước tính đạt gần 50 triệu kWh, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 mỗi năm. Dự án sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.