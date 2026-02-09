Elon Musk ưu tiên xây dựng thành phố trên mặt Trăng, thay vì sao Hỏa

Tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố SpaceX đã chuyển trọng tâm chiến lược sang việc xây dựng một thành phố tự vận hành trên mặt Trăng với mục tiêu hoàn thành trong chưa đầy 10 năm tới. Mặc dù tham vọng thiết lập sự hiện diện của con người trên sao Hỏa vẫn được duy trì trong lộ trình 5-7 năm nữa, nhưng ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tương lai của nền văn minh và mặt Trăng là đích đến nhanh chóng hơn.

Những chia sẻ này trùng khớp với các thông tin cho thấy SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư về việc đẩy lùi lịch trình sao Hỏa để tập trung cho nhiệm vụ mặt Trăng, với dự kiến thực hiện một chuyến hạ cánh không người lái vào tháng 3 năm 2027. Trước đó, Elon Musk từng đặt mục tiêu đưa tàu lên hành tinh đỏ vào cuối năm 2026 nhưng bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại bề mặt mặt Trăng đã buộc công ty phải thay đổi lộ trình.

Sự thay đổi định hướng này diễn ra ngay sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty trí tuệ nhân tạo xAI, nâng giá trị vốn hóa của tập đoàn lên mức kỷ lục một nghìn tỷ đô la. Việc tích hợp xAI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian của SpaceX.

Elon Musk tin rằng việc vận hành máy chủ ngoài vũ trụ sẽ đem lại hiệu quả năng lượng vượt trội so với các cơ sở dưới mặt đất trong bối cảnh nhu cầu tính toán cho trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ. Để huy động nguồn lực cho những dự án khổng lồ này, SpaceX đang hy vọng đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào cuối năm nay có thể huy động tới 50 tỷ đô la, biến đây trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử tài chính thế giới.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú này cũng đang thúc đẩy Tesla chuyển mình sang một giai đoạn mới đầy táo bạo. Sau khi khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường xe điện toàn cầu, Tesla dự kiến sẽ chi 20 tỷ USD trong năm nay để chuyển trọng tâm sang công nghệ lái xe tự động và robot.

Để đẩy nhanh quá trình này, Tesla đã quyết định ngừng sản xuất hai dòng xe tại nhà máy ở California nhằm dành không gian cho việc chế tạo robot hình người mang tên Optimus. Elon Musk cho rằng sự kết hợp giữa năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và trí tuệ nhân tạo là giải pháp tối ưu để cung cấp lượng điện năng khổng lồ cho tương lai. Những bước đi đồng bộ từ vũ trụ đến mặt đất cho thấy tầm nhìn của ông về một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, nơi mặt trăng đóng vai trò là tiền đồn quan trọng cho sự mở rộng của loài người vào không gian sâu thẳm.

Theo Reuters