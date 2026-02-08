Cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và 22 khinh khí cầu hút du khách đến TP.HCM

Ngay ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Xuân Cần Giờ đã đón hơn vạn du khách đến chiêm ngưỡng cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và trải nghiệm không gian khinh khí cầu với 22 mô hình đầy sắc màu.

Không gian hoa xuân quy mô lớn, đậm bản sắc 3 miền

Lễ hội Hoa Xuân Cần Giờ chính thức khai mạc vào chiều 7/2, tại Vinhomes Green Paradise, mở màn cho chuỗi sự kiện “Lễ hội trong lễ hội” chào Xuân xuyên Tết tại khu đô thị ven biển phía Nam TP.HCM.

Ngay trong ngày khai mạc, sự kiện đã thu hút hơn 10.000 lượt khách, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, rực rỡ sắc xuân tại siêu điểm đến quốc tế mới của thành phố

Từ sáng sớm, khu vực lễ hội đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ về tham quan, check-in và trải nghiệm các hoạt động văn hóa – giải trí đặc sắc. Không gian được bao phủ bởi hệ thống cổng chào, đại cảnh và tiểu cảnh nghệ thuật mang đậm tinh thần Tết cổ truyền, kết hợp hài hòa giữa sắc hoa xuân, biển xanh và rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ.

Đông đảo du khách đổ về tham dự khai mạc lễ hội.

Tâm điểm của lễ hội là khu trưng bày hoa xuân quy mô lớn với 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam, tượng trưng cho sự giao hòa văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, cây mai Phú Quý cổ thụ hơn 150 năm tuổi được vận chuyển từ An Giang trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Dọc các cung đường hoa, hàng nghìn chậu đào, mai, cúc cùng các tiểu cảnh trang trí nghệ thuật đã tạo nên không gian xuân rực rỡ, trở thành phông nền lý tưởng cho những khoảnh khắc gia đình sum vầy trong những ngày đầu năm mới.

Khu trưng bày hoa đào, hoa mai tạo nên "cung đường hoa xuân" đầy sắc màu.

Lần đầu tiên xuất hiện Lễ hội Khinh khí cầu

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong ngày khai mạc là Lễ hội Khinh khí cầu – lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ một lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc rực rỡ, không gian lễ hội trở nên ấn tượng và giàu tính thị giác.

Du khách không chỉ được check-in với những khinh khí cầu khổng lồ mà còn có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh cung đường hoa, biển và “thiên đường xanh” Cần Giờ từ trên cao.

Song song đó, các màn trình diễn dù lượn trong ngày khai mạc đã mang đến những khoảnh khắc phấn khích, góp phần tạo nên bức tranh lễ hội trẻ trung, hiện đại và khác biệt.

Khinh khí cầu cỡ lớn lần đầu xuất hiện trong lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán tại Cần Giờ. Ảnh: Diệu Huyền

Múa lân – Thần Tài khuấy động ngày khai hội

Múa lân – Thần Tài chúc phúc khuấy động không khí khai mạc Lễ hội Hoa Xuân Cần Giờ.

Không khí lễ hội được khuấy động bởi các màn múa lân – sư – rồng, Thần Tài chúc phúc đầu năm, mang ý nghĩa cầu mong may mắn, tài lộc và bình an cho du khách.

Đỉnh cao của ngày khai mạc là chương trình pháo hoa tầm cao diễn ra vào buổi tối, đánh dấu mùa Tết đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise kể từ khi dự án chính thức khởi công vào tháng 4/2025.

Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng nhau chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ bên biển, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, khẳng định Cần Giờ đang dần trở thành điểm hẹn lễ hội mới của TP.HCM. Chuỗi trải nghiệm văn hóa – ẩm thực phong phú cho mọi lứa tuổi.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn, Lễ hội Xuân Cần Giờ còn mang đến lễ hội ẩm thực 3 miền, các gian hàng đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ, cùng nhiều hoạt động dân gian truyền thống như ông đồ cho chữ, gói bánh Tết, trò chơi dân gian và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Trong ngày khai mạc, ban tổ chức đã trao tặng hàng nghìn phần quà may mắn, bao lì xì và voucher dịch vụ cho du khách, lan tỏa thông điệp “Tết ở thiên đường xanh” và mang đến niềm vui đầu xuân cho các gia đình tham dự.