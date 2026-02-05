Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sáng 5/2

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 5/2 niêm yết ở mức 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178,8 triệu đồng/lượng, giảm so với hôm qua (4/2). Trong khi vàng thế giới giảm tới 2%.

Giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng 5/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (4/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 174,3 - 177,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng 4/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 175,8 – 178,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với ngày 4/2.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/2 giao dịch ở mức 4.860 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.180 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 153,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua (4/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 25,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới quay đầu sụt giảm hơn 2%, lùi về quanh ngưỡng 4.850 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Điều này xảy ra do áp lực bán tháo trở lại sau những phát ngôn thận trọng từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, Thống đốc Fed Lisa Cook tuyên bố chưa ủng hộ việc cắt giảm lãi suất bổ sung, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đối phó với rủi ro lạm phát hơn là những dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động. Động thái này, kết hợp với việc Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh — một nhân vật có quan điểm "diều hâu" — vào ghế Chủ tịch Fed, đã khiến thị trường kỳ vọng vào một lộ trình nới lỏng tiền tệ chậm chạp hơn.

Dù vậy, Tổng thống Trump sau đó đã lên tiếng trấn an khi cho biết ông sẽ không chọn Warsh nếu ứng viên này ủng hộ việc tăng lãi suất, đồng thời khẳng định bản thân không nghi ngờ việc Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai.

Bên cạnh áp lực từ chính sách tiền tệ, căng thẳng Mỹ - Iran vẫn đang ở trạng thái "ngòi nổ" dù các bên đã lên kế hoạch đàm phán hạt nhân tại Oman vào thứ Sáu. Việc Washington không loại trừ khả năng tấn công quân sự đã khiến tâm lý nhà đầu tư dao động dữ dội. Trước đó, vào đầu tuần, vàng từng gây sốc khi nhảy vọt hơn 6% chỉ trong một ngày — mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 — nhờ lực cầu bắt đáy kỷ lục.

Giá bitcoin giảm 24% trong 1 tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (5/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 71.296 USD/BTC, giảm mạnh 7% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã lao dốc 19,2% so với 7 ngày trước (88.210 USD/BTC) và sụt giảm tới 24% trong 1 tháng vừa qua (93.801 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.424 tỷ USD chiếm 51,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.