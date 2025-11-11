FLC tái khởi động: Bầu lãnh đạo mới, cổ phiếu sắp giao dịch trở lại

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sáng 11/11, FLC thông qua loạt quyết sách quan trọng về nhân sự và tái cấu trúc, đặt mục tiêu khôi phục giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM vào quý I/2026.

Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 vào sáng nay (11/11), với các nội dung liên quan đến nhân sự và định hướng phát triển của tập đoàn trong giai đoạn tới. Đại hội có sự tham dự của 261 cổ đông, chiếm 36,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự kiến cổ phiếu giao dịch sàn UPCoM vào quý I/2026

Liên quan đến tiến trình khôi phục giao dịch cổ phiếu, FLC cho biết tập đoàn đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời cung cấp hồ sơ tài chính để phục vụ việc đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

FLC cho hay trong năm 2025, FLC dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2024, và quý I/2026 sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM vào quý I/2026.

FLC khẳng định việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, như quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội, quyền được chia cổ tức (nếu có), và các quyền khác.

Với tỷ lệ đồng thuận cao từ các cổ đông, Đại hội đã thông qua nội dung quan trọng là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo đó, đại hội đã thống nhất bầu ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo là thành viên HĐQT, bầu bà Trần Thị Đoan vào BKS thay cho các thành viên cũ đã có đơn từ nhiệm.

HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên gồm ông Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT và các thành viên.

Như vậy, HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên bao gồm: ông Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT và các thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. BKS mới sẽ gồm ba thành viên là ông Bùi Phạm Minh Điệp, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Trần Thị Đoan.

Đang có 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của FLC, với hơn 50 dự án được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai...

Một số dự án ghi nhận kết quả, trong đó chung cư Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc đang thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, cất nóc giữa tháng 11/2025 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026. FLC Quảng Bình Hotel & Villas, quy mô 433 phòng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến khai trương năm 2026.

Song song, FLC đang nghiên cứu và xúc tiến đầu tư tại các thị trường: Lào Cai, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai....

Bên cạnh đó, FLC tiếp tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa nhà ở và hỗ trợ chỗ ở cho người thu nhập thấp, người có công và các đối tượng chính sách. Đơn cử là dự án nhà ở xã hội FLC Tropical Hạ Long với 3 tòa nhà ở xã hội, tổng cộng 765 căn hộ.

Trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng, FLC cho biết giá vé máy bay tăng cao và tần suất chuyến bay còn hạn chế tại một số điểm đến, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả khai thác dịch vụ du lịch. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, FLC đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường xúc tiến du lịch, mở rộng liên kết đối tác chiến lược, đưa ra các gói sản phẩm nghỉ dưỡng (combo bay – nghỉ)...