Vì sao bộ ba Sacombank – Eximbank – ACB đi ngược xu hướng lợi nhuận năm 2025?

Phần lớn ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025, riêng bộ ba Sacombank, Eximbank và ACB lại đi lùi.

Dữ liệu VietTimes cho thấy, tính đến ngày 6/2 có 28 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 2025. Phần lớn đều ghi nhận tăng trưởng, có nhà băng lợi nhuận tăng bằng lần nhưng cũng có ngân hàng sụt giảm 40 - 60% so với năm trước.

Áp lực trích lập dự phòng

2025 là năm không mấy tích cực của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB). Quý IV/2025, nhà băng ghi nhận mức lỗ trước thuế gần 537 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 1.810 tỷ đồng) kéo lợi nhuận cả năm đi xuống so với kỳ vọng.

Eximbank báo lãi trước thuế năm 2025 là 1.511 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của nhà băng kể từ năm 2021 (1.205 tỷ đồng). Nguyên nhân khiến lợi nhuận lao dốc đến từ sự suy yếu của mảng dịch vụ cùng áp lực trích lập dự phòng lớn.

Tại ngày 31/12/2025, tổng nợ xấu của nhà băng ở mức hơn 5.270 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) chiếm tỷ trọng lớn, gần 3.480 tỷ đồng (tương đương 66%). Trước thực tế này, ngân hàng đã lựa chọn gia tăng trích lập dự phòng, đạt hơn 1.526 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng mạnh so với đầu năm (969 tỷ đồng).

Eximbank cho rằng đây là quyết định chủ động và thận trọng nhằm củng cố bộ đệm tài chính, giúp ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của thị trường. Vì thế, nhà băng cũng chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đổi lấy sự an toàn, minh bạch và tạo dư địa thuận lợi để cải thiện chất lượng tài sản trong các giai đoạn tiếp theo.

Lợi nhuận trước thuế bộ ba Sacombank – Eximbank – ACB năm 2025 sụt giảm

Tương tự, sự “hụt hơi” trong quý cuối năm cũng khiến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) không thể về đích được kế hoạch lợi nhuận.

Cụ thể, STB báo lỗ trước thuế 3.360 tỷ đồng trong quý IV/2025 khi tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng với 9.232 tỷ đồng (cùng kỳ hoàn nhập gần 370 tỷ đồng).

Khoản lỗ đột biến quý cuối năm 2025 đã bào mòn lợi nhuận tích lũy trong 3 quý trước, dẫn đến lãi trước thuế cả năm chỉ còn 7.628 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2024.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2025 của nhà băng chịu tác động chủ yếu từ việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 11.300 tỷ đồng. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.

"Đây là bước đi chiến lược, đặt trọng tâm vào chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn", Sacombank cho hay.

Tại ngày 31/12/2025, Sacombank có tổng tài sản hơn 917.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hơn 626.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Tỷ lệ nợ xấu 6,4%, trong đó nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) hơn 4,7%, tương ứng khoảng 30.000 tỷ đồng.

Tương tự, nỗi đau đầu Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) cũng nằm ở việc trích lập dự phòng. Riêng quý IV/2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng vượt 1.957 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 148 tỷ đồng, điều này khiến lãi trước thuế giảm 40% xuống 3.467 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 19.538 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Với kết quả này, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 85% mục tiêu lợi nhuận 23.000 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm 2025.

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối năm ngoái, số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của ACB ở mức 6.670 tỷ đồng, giảm 23% so với cuối năm trước, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 0,97%. Trong đó, số dư nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm gần 24% so với cuối năm trước, từ 6.748 tỷ xuống 5.136 tỷ đồng.

Tăng trưởng vượt bậc

Trái ngược với bức tranh kinh doanh kém sắc của Eximbank, Sacombank, ACB, một số ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội trong năm 2025.

Nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh năm 2025.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với kết quả 2024. Tính đến ngày 31/12/2025, huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống dưới mức 1%.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Tăng trưởng lợi nhuận của KienlongBank chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng lần lượt là 18,1% và 86,8% và 88%; thu về 3.768 tỷ đồng, 898 tỷ đồng và 409 tỷ đồng.

Còn tính về lợi nhuận, ngôi đầu bảng thuộc về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) khi lợi nhuận trước thuế đạt 44.020 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vươn lên vị trí á quân khi ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 37%, cao nhất trong nhóm Big4, đạt 43.445 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) xếp thứ ba với lợi nhuận trước thuế 37.863 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) ghi nhận lãi trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.