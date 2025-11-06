Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai lập Vinspace, lấn sân lĩnh vực vũ trụ

Vinspace vừa được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, hàng không. Ông Phạm Nhật Vượng góp 71% vốn, cùng hai con trai và Tập đoàn Vingroup tham gia sáng lập.

Công ty Cổ phần Vinspace chính thức được thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đánh dấu bước đi mới của hệ sinh thái Vingroup trong lĩnh vực công nghệ cao.

Doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Tập đoàn Vingroup và hai con trai Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng cùng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 213 tỷ đồng (71%), Vingroup góp 57 tỷ đồng (19%), còn hai con trai mỗi người sở hữu 5%, tương đương 15 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Vinspace.

Vinspace đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và thiết bị liên quan, cùng vận tải hàng hóa hàng không. Bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngành nghề chính của Vinspace là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Động thái này tiếp tục cho thấy nỗ lực của Vingroup trong việc mở rộng sang các lĩnh vực mới. Trước đó, tập đoàn đã lần lượt thành lập V-Film (điện ảnh), V-Culture Talents (nghệ thuật và đào tạo tài năng), và Vin New Horizon (chăm sóc người cao tuổi) – những bước đi thể hiện định hướng phát triển đa ngành, hướng tới một hệ sinh thái công nghệ – sáng tạo toàn diện.