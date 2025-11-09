Bí ẩn nữ lãnh đạo đứng sau nhà thầu thi công cầu sông Lô

Đứng sau Udideco - nhà thầu thi công cầu sông Lô - doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có hành trình tăng vốn “chóng mặt” là nữ doanh nhân Phan Thị Đức.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu sông Lô.

Cầu sông Lô khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang 7,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu 215 tỷ đồng.

Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).

Sau mùa mưa bão năm 2024, cầu sông Lô xuất hiện một số hư hỏng cục bộ.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 10, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11 nên nước lũ trên sông Lô dâng cao. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng Phú Thọ thấy kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh và một số đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Nhà chức trách đánh giá cầu sử dụng mới hơn 10 năm song đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng. Một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Công an đánh giá cầu sử dụng mới hơn 10 năm song đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.

Sở Xây dựng Phú Thọ đang được giao chủ trì, chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng công trình. Đơn vị sẽ đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Các công việc báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 10/11.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, nhà thầu thi công Udideco đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đề xuất được sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Đến nay, Phú Thọ chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.

Udideco liên tục tăng vốn, chỉ có 5 lao động

Về nhà thầu, ngay sau khi có thông tin vụ khởi tố, website của Udideco tại địa chỉ https://udideco.com.vn không thể truy cập được.

Theo hồ sơ năng lực và thông tin công khai, Udideco từng thi công nhiều dự án giao thông - thủy lợi ở phía Bắc như: hạng mục cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê ven sông Hồng và sông Đáy; các hạng mục đường giao thông và công trình phụ trợ tại một số dự án thủy điện quy mô vừa; thi công một số cầu, cống thuộc các dự án phát triển hạ tầng đô thị ở Hà Nội và vùng lân cận.

Theo tìm hiểu, Udideco được thành lập ngày 22/8/2003, hiện có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Cơ cấu góp vốn của Udideco năm 2017.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy ngay từ những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp này đã do bà Phan Thị Đức (sinh năm 1976) làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc - một nữ doanh nhân hiếm hoi trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 14/4/2017, công ty có tổng số lao động là 5 người, cho thấy quy mô hoạt động tương đối nhỏ dù vốn điều lệ thời điểm đó đã được nâng từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Trong cơ cấu góp vốn, bà Phan Thị Đức sở hữu 32 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ, giữ vai trò chi phối đáng kể trong doanh nghiệp. Hai cổ đông khác là ông Nguyễn Tiến Đức và bà Trần Thị Lý, song phần vốn góp cụ thể của họ không được công bố.

Đến tháng 9/2019, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, đánh dấu bước mở rộng về quy mô tài chính chỉ sau hai năm tái cấu trúc. Cũng trong năm đó, bà Phan Thị Đức chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc và Giám đốc công ty.

Tháng 8/2020, Udideco tiếp tục tăng vốn thêm 120 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng - gấp 8 lần so với thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về cơ cấu cổ đông, tỷ lệ sở hữu và nguồn vốn bổ sung trong các đợt tăng vốn này đều không được công bố.

Trong lần cập nhật thông tin ngày 29/11/2022, ngành nghề kinh doanh chính của Udideco được điều chỉnh thành xây dựng công trình khai khoáng - một lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến các dự án có yếu tố nền móng, cầu đường, và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm

Đáng chú ý, dù quy mô vốn tăng gấp nhiều lần qua các giai đoạn, tổng số lao động theo đăng ký thuế đến ngày 18/8/2025 vẫn chỉ dừng ở mức 5 người. Bà Phan Thị Đức tiếp tục đảm nhận vai trò người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc, cho thấy sự điều hành xuyên suốt và tập trung quyền lực trong tay nữ lãnh đạo này.