Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Becamex Group chi hơn 1.000 tỷ đồng “phát quà” cho cổ đông

Trong tuần từ 9/2 – 15/2, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Becamex Group - "đại gia" ngành khu công nghiệp chi 1.138 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (Mã: USD) chốt 12/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 15,2% (1 cổ phiếu nhận 1.520 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/2, thời gian thanh toán dự kiến là 27/2.

Công trình Đô thị Sóc Trăng hiện có 5,6 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, tổng giá trị chi trả cổ tức là hơn 8,5 tỷ đồng.

Trong đợt chia cổ tức này, UBND tỉnh Sóc Trăng dự kiến bỏ túi 3,3 tỷ đồng do sở hữu 38,89% vốn. Chủ tịch HĐQT Lâm Hữu Tùng giữ 21,4% vốn nhận khoảng 1,8 tỷ đồng. CTCP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa nắm 17,8% vốn, có thể nhận 1,5 tỷ đồng.

Công trình Đô thị Sóc Trăng tiền thân là Công ty Quản lý Công trình Đô thị Thị xã Sóc Trăng, được thành lập vào năm 1988. Năm 2018, công ty chính thức cổ phần hoá và giao dịch trên UPCoM.

Hiện tại, Công trình Đô thị Sóc Trăng đang thực hiện cung ứng các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như: Dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; Quản lý, duy tu, bảo dưỡng vận hành hệ thống thoát nước, rút hầm cầu.

Ngoài ra, công ty có chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ khác như xây dựng công trình kỹ thuật trên địa bàn Sóc Trăng và các tỉnh lân cận khác nhằm có thêm nguồn thu, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt tuần tới. Nguồn: Thông tin công ty công bố.

Cổ đông CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (Mã: DAE) sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/2, ngày đăng ký cuối cùng là 11/2.

Với hơn 1,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 2,2 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 3/3.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang là cổ đông lớn nhất của công ty, nắm hơn 29%, dự kiến nhận về hơn 600 triệu đồng. CTCP đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng sở hữu hơn 15% vốn, có thể nhận hơn 300 triệu đồng.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group - Mã: BCM) chốt 13/2 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức tiền mặt năm 2024, tỷ lệ 11% (1 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/2.

Với hơn 1,035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 1.138 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 13/3.

Becamex là một trong những "đại gia" trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, thường xuyên ghi nhận lợi nhuận ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tháng 10/2025, cổ đông công ty đã thông qua việc đổi tên từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP; tên viết tắt của công ty cũng được đổi từ Becamex IDC Corp thành Becamex Group.

Bên cạnh việc đổi tên, cổ đông công ty còn nhất trí thông qua việc đổi trụ sở chính về phường Sài Gòn, TP HCM.

CTCP Dược phẩm Hà Nội (Mã: DHN) thông báo 12/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/2. Thời gian thực hiện dự kiến 6/3. Với 6,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức hơn 6,2 tỷ đồng.

Dược Phẩm Hà Nội, tiền thân là Xí nghiệp Dược Phẩm Hà Nội, được thành lập vào năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức khỏe cho người; nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm, trang thiết bị y tế; cho thuê văn phòng làm việc và kho chứa hàng hóa, nguyên liệu bao bì, thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế…