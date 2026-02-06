Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 6/2 niêm yết ở mức 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/2)

Giá vàng SJC tiếp đà giảm

Sáng 6/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với sáng 5/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 171,6 – 174,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng so với ngày 5/2.

Giá vàng thế giới điều chỉnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/2 giao dịch ở mức 4.812 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.180 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 151,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 23,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đang liên tục biến động quanh ngưỡng 4.810 USD/ounce. Những đợt rung lắc dữ dội bắt đầu từ cuối tuần trước đã xóa sạch hầu hết đà tăng trưởng từ đầu năm đến nay của kim loại quý, sau khi liên tục thiết lập các đỉnh cao kỷ lục trong suốt tháng 1 vừa qua.

Các yếu tố vĩ mô vẫn tiếp tục ủng hộ giá vàng, số lượng cắt giảm việc làm tại nước này đã vọt lên mức 108.400 trong tháng 1 - con số cao nhất của tháng đầu năm kể từ năm 2009.

Cùng với đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức 231.000 và bảng lương ADP không đạt kỳ vọng đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phải cắt giảm lãi suất trong năm nay, với dự báo về đợt điều chỉnh đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng Sáu.

Về khía cạnh địa chính trị, Nhà Trắng một lần nữa nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao với Iran. Thông điệp này cho thấy sự kiên nhẫn đối với các cuộc đàm phán cấp cao, dù Washington vẫn duy trì các phương án quân sự như một kế hoạch dự phòng. Bất chấp nỗ lực hồi phục trong phiên cuối tuần, vàng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Giá bitcoin giảm gần 30% trong 1 tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (6/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 64.745 USD/BTC, tiếp tục giảm mạnh 9% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã lao dốc 21,9% so với 7 ngày trước (82.866 USD/BTC) và ghi nhận mức sụt giảm tới 29,7% chỉ trong vòng 1 tháng qua (92.059 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 506 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.293 tỷ USD chiếm 50,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.