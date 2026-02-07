Giá vàng SJC hôm nay phục hồi gần 4 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/2).

Giá vàng SJC tăng trở lại

Sáng 7/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 176,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng trở lại sau khi giảm.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng 6/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng so với ngày 6/2.

Giá vàng thế giới phục hồi hơn 3,5%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/2 giao dịch ở mức 4.966 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.126 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 156,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã phục hồi hơn 3,5%, vượt ngưỡng 4.950 USD/ounce trong phiên giao dịch vừa qua. Sau một tuần biến động dữ dội với những cú đảo chiều liên tục, kim loại quý này đang hướng tới việc chốt tuần trong sắc xanh, bất chấp những đợt bán tháo mạnh mẽ hồi đầu tuần.

Đà bứt phá này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và những bất ổn địa chính trị dai dẳng. Nhịp hồi phục xuất hiện ngay sau làn sóng thanh lý tài sản vào cuối tháng Một — hệ quả của việc tăng yêu cầu ký quỹ và sự sụt giảm mạnh của giá bạc gây hiệu ứng dây chuyền lên các kim loại quý. Tuy nhiên, khi giá lùi về vùng hấp dẫn, lực mua bắt đáy đã nhanh chóng nhập cuộc.

Các báo cáo mới nhất về thị trường lao động Mỹ cho thấy sự chững lại đáng kể: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên 231.000 và kế hoạch cắt giảm việc làm trong tháng Một vọt lên mức 108.000. Những con số này đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, làm giảm lợi suất thực và khơi thông dòng vốn chảy vào vàng.

Được biết, dù cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman được đánh giá là một "khởi đầu tốt", nhưng những rủi ro địa chính trị chưa hề tan biến, giúp vàng duy trì vị thế tài sản trú ẩn an toàn. Sự suy yếu của đồng USD và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các nhà đầu tư càng làm khuếch đại nhịp tăng này.

Giá bitcoin phục hồi hơn 10%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (7/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 70.764 USD/BTC, đảo chiều tăng mạnh 10,3% trong vòng 24h qua. Dù đã có nhịp hồi phục ấn tượng, nhưng tính chung theo tuần, bitcoin vẫn đang giảm 15,7% so với 7 ngày trước (83.906 USD/BTC) và ghi nhận mức sụt giảm 21,5% trong vòng 1 tháng qua (90.124 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 309 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.414 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.