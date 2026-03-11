Ngân hàng ồ ạt rao bán bất động sản để xử lý nợ

Nhiều nhà băng gần đây rao bán tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị lên tới trăm tỷ đồng, thậm chí là nghìn tỷ đồng.

Ngày 10/3, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Thủ Thiêm (TP HCM) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ của 1 khách hàng cá nhân với tổng giá trị gần 30.000 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM (nay là phường Bến Thành).

VietinBank cho biết khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Theo nhà băng, giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thuế, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có).

Trong trường hợp phát sinh các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bên thứ 3 khi chuyển giao khoản nợ thì người trúng đấu giá chịu.

Bất động sản là một trong những tài sản đảm bảo phổ biến của ngân hàng. Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh TP HCM vừa thông báo đấu giá 2 tài sản đảm bảo với giá khởi điểm hơn 100 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí). Đây là khoản nợ của Công ty TNHH Gia Long Thuận.

2 tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 164, 165 tờ bản đồ số 19 tại Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Các lô đất này đều có diện tích hơn 600 m².

Cùng ngày, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận (TP HCM) cũng rao bán các khoản nợ của các đơn vị sau: Công ty TNHH Công nghiệp cao su Sao Thái Dương (nợ gốc hơn 34 tỷ đồng); Công ty cổ phần kỹ nghệ Sao Thái Dương (nợ gốc gần 61 tỷ đồng); Công ty TNHH Quản lý và xây dựng Quang Trung (nợ gốc hơn 12 tỷ đồng); Công ty TNHH TMDV Gia Đình Cuộc Sống tại Agribank Chi nhánh Xuyên Á (nợ gốc gần 6 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo của các khoản nợ chủ yếu là quyền sử dụng đất và một số thiết bị máy móc có giá trị.

Theo mô tả, khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn), bán nợ không truy đòi và theo phương thức “có sao bán vậy”

Không chỉ Agribank, nhiều ngân hàng khác gần đây cũng tiến hành bán đấu giá các bất động sản.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP HCM thông báo bán đấu giá 2 tài sản bảo đảm là bất động sản tại Phường An Phú Đông, Quận 12 (nay là Phường An Phú Đông, TP HCM)

Theo mô tả, lô đất đầu tiên có diện tích hơn 900 m², lô còn lại gần 260 m² và đều là đất ở tại đô thị, có thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá gần 36 tỷ đồng.

Ngày 5/3, Vietcombank Chi nhánh Chương Dương thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với giá khởi điểm hơn 40 tỷ đồng.

Hay mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Kon Tum đã rao đấu giá bất động sản tại thôn Thanh Trung, Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi với giá 45 tỷ đồng. Diện tích đất là hơn 18.600 m². Mục đích sử dụng là đất ở, đất trồng cây hàng năm khác, đất ở tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh, đất trồng cây lâu năm.

Cách đó không lâu, Phòng giao dịch Châu Thành Tiền Giang của Sacombank cũng rao bán bất động sản tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp với giá 13 tỷ đồng. Bất động sản này có diện tích gần 800 m², dùng làm đất ở và đất trồng cây lâu năm.