Ukraine ứng dụng công nghệ “bộ xương ngoài” trên chiến trường, thay đổi cách vận hành pháo binh

Lực lượng Ukraine đang đưa vào thử nghiệm thực chiến các khung xương ngoài (exoskeleton) nhỏ gọn nhằm giảm tải thể lực cho binh sĩ và tăng tốc độ nạp đạn trong các hoạt động pháo binh khắc nghiệt.

Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm các thiết bị đeo này trong điều kiện chiến đấu. Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 gần đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 147 sử dụng hệ thống này trong các hoạt động tại khu vực Pokrovsk.

Trong video, các binh sĩ đeo thiết bị được nhìn thấy đang mang vác và nạp những quả đạn pháo 155 mm nặng lên pháo tự hành CAESAR do Pháp cung cấp.

Theo quân đoàn này, các hệ thống đang được đánh giá trong cả nhiệm vụ hậu cần lẫn chiến đấu, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ exoskeleton được thử nghiệm trực tiếp trên chiến trường trong lực lượng quốc phòng Ukraine.

Các thiết bị được thiết kế để giảm mệt mỏi và tăng khả năng cơ động. Theo quân đội Ukraine và các báo cáo từ UNITED24 và Ukrinform, bộ xương ngoài có thể giảm tải trọng lên chân binh sĩ tới 30%, đồng thời cho phép di chuyển với tốc độ hỗ trợ lên tới khoảng 20 km/h. Phạm vi hoạt động của thiết bị vào khoảng 17 km.

Thiết bị được đeo quanh phần eo và chân, với khung cấu trúc kéo dài dọc theo lưng xuống tới đầu gối. Các bộ truyền động đặt tại hông hoạt động như khớp cơ học, giúp chuyển một phần tải trọng từ cơ bắp sang chính thiết bị. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thích ứng theo thời gian thực với chuyển động và tải trọng của người dùng, cung cấp nhiều chế độ vận hành khác nhau.

Dù sở hữu nhiều tính năng, các nguyên mẫu này vẫn rất nhẹ và dễ mang theo. Giới chức Ukraine cho biết mỗi bộ chỉ nặng khoảng 2 kg và có thể gấp gọn vào một hộp nhỏ cỡ vali, thuận tiện cho việc vận chuyển và triển khai ngoài thực địa.

Công nghệ này chủ yếu nhằm giảm áp lực thể chất cực lớn đối với các kíp pháo binh. Theo Đại tá Vitalii Serdiuk, Phó chỉ huy Quân đoàn Đổ bộ số 7 kiêm phụ trách lực lượng tên lửa và pháo binh, mỗi binh sĩ pháo binh thường phải mang từ 15 đến 30 quả đạn mỗi ngày, mỗi quả nặng khoảng 50 kg.

“Dựa trên kết quả thử nghiệm, họ ít mệt hơn, làm việc nhanh hơn và duy trì hiệu quả chiến đấu lâu hơn”, ông cho biết.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 147 đã sử dụng bộ khung xương ngoài Hypershell cho chân để giảm bớt gánh nặng thể chất khi phải mang vác 15-30 quả đạn pháo mỗi ngày, mỗi quả nặng khoảng 50 kg. Ảnh: IE.

Việc thử nghiệm này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa công nghệ tiên tiến vào tiền tuyến. Trong tuyên bố đi kèm video, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 nhấn mạnh việc triển khai exoskeleton là một phần của khái niệm “lực lượng đổ bộ công nghệ cao”, hướng tới giảm gánh nặng thể lực cho binh sĩ thông qua các giải pháp kỹ thuật.

Công nghệ bộ xương ngoài quân sự đã được nhiều quốc gia nghiên cứu trong nhiều năm nhằm tăng cường sức bền cho binh sĩ. Quân đội Mỹ từng thử nghiệm các hệ thống như SABER – bộ đồ mềm giúp giảm áp lực cột sống khi nâng vật nặng – trong khi tập đoàn Lockheed Martin phát triển bộ xương ngoài phần thân dưới ONYX để hỗ trợ binh sĩ mang tải trọng lớn. Tuy nhiên, chưa có hệ thống nào được triển khai đại trà.

Đối với Ukraine, công nghệ này đặc biệt hữu ích trong pháo binh – nơi lượng đạn lớn phải được vận chuyển và nạp liên tục trong điều kiện chiến đấu. Các báo cáo cho thấy một kíp pháo có thể xử lý hơn 1 tấn đạn trong một ngày bắn cường độ cao, khiến yếu tố mệt mỏi trở thành vấn đề chiến thuật đáng kể.

Dù các thiết bị hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, việc đưa chúng ra chiến trường cho thấy quân đội các nước tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu robot đeo người nhằm kéo dài sức bền và giảm chấn thương trong những nhiệm vụ nặng nhọc. Nếu chứng minh được hiệu quả, các hệ thống này có thể được mở rộng sang hậu cần, công binh, hỗ trợ bộ binh và thậm chí là các vai trò chiến đấu trong tương lai.

Theo IE