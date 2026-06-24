Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi hơn 1.400 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày rót vốn vào LPBank

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục “đi lên” sau thông tin Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mua vào lượng lớn cổ phiếu của nhà băng.

Theo thông tin công bố của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB), ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup nắm 146,2 triệu cổ phiếu LPB tương đương 4,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tính đến ngày 23/6.

Với tỷ lệ sở hữu trên ông Vượng chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành (từ 5% vốn trở lên). Tuy nhiên, người này thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định mới áp dụng đối với các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Thông tin từ phía doanh nghiệp: "Đây là khoản đầu tư cá nhân của Chủ tịch Vingroup do có nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, ông Vượng sẽ không tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng".

Thông tin cổ đông LPBank. Nguồn: LPBank.

Dựa trên dữ liệu giao dịch thỏa thuận, Chứng khoán Vietcap cho rằng ông Vượng đã mua số cổ phiếu này cũng trong ngày 23/6 với mức giá 46.000 đồng/đơn vị, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 6.700 tỷ đồng.

Chốt phiên 24/6, cổ phiếu LPB dừng tại 55.500 đồng/đơn vị. Như vậy, khoản đầu tư này đã tạm ghi nhận mức sinh lời khoảng 20% chỉ sau 1 ngày.

Với quy mô sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu, giá trị phần tăng thêm tương đương hơn 1.400 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Năm nay, LPBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 1,6%, đạt 615.600 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 11,7%, đạt 437.581 tỷ; huy động thị trường 1 phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế và tình hình thị trường, đảm bảo tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.

Với mục tiêu tăng trưởng tài sản kể trên, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm liền trước. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động ngân hàng.

Lý giải về kế hoạch kinh doanh được cho là thận trọng này, Chủ tịch LPBank Hồ Nam Tiến cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động khó lường, tác động từ chính sách thuế quan, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và LPBank nói riêng.

Trước những diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh, HĐQT LPBank cũng đề xuất được cổ đông ủy quyền cho phép chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.