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PNJ triệu tập họp bất thường

Hoàng Anh
Hoàng Anh

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10 tới đây.

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CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa quyết định dừng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chuyển sang triệu tập họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

PNJ chốt 25/8 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Thời gian thực hiện dự kiến là trong tháng 10.

Nội dung chính của đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

"Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo theo đúng thời hạn quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty", PNJ cho biết.

Động thái triệu tập họp bất thường PNJ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố BCTC quý II với kết quả không mấy khả quan.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 8.483 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Song báo lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm PNJ ghi nhận một quý thua lỗ, đồng thời đánh dấu giai đoạn thua lỗ nặng nề nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Lần gần nhất mà PNJ báo lỗ là quý III/2021 khi phải đóng hàng loạt cửa hàng vì giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 (lỗ 159 tỷ đồng).

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Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh PNJ lao dốc là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 1.062 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với mức 203 tỷ đồng của cùng kỳ do phát sinh khoản dự phòng tổn thất hơn 865 tỷ đồng.

Cũng tại thuyết minh về sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, PNJ cho biết sau ngày 30/6, trước những diễn biến bất thường trên thị trường kim cương đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho doanh nghiệp gia tăng đáng kể.

Theo số liệu thống kê nội bộ, tỷ lệ giá trị hàng mua lại trên tổng doanh thu từ đầu tháng 7 đến ngày phát hành BCTC hợp nhất ước tính là 237%.

PNJ cho biết diễn biến này làm tăng nhu cầu vốn lưu động và ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty cho hay đã chủ động cân đối nguồn vốn và duy trì các nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

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Dù quý II làm ăn thua lỗ nhưng quý đầu năm doanh nghiệp ghi nhận kết khả quan nên lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ vẫn đạt 25.728 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Năm 2026, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.408 tỷ đồng. Như vậy sau hai quý, doanh nghiệp thực hiện được 35% mục tiêu lợi nhuận.

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Từ khóa:

#CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận #PNJ #kim cương PNJ #Cao Thị Ngọc Dung

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