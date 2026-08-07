2 nàng dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang giữ vai trò gì trong hệ sinh thái Vingroup?

Khác với 3 con đẻ đều đã tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp, 2 nàng dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ghi nhận là cổ đông tại Vin New Horizon.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) cho thấy 2 nàng dâu của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là bà Bùi Lan Anh và bà Nguyễn Phương Nhi chưa nắm giữ chức vụ quản trị hoặc điều hành nào tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Theo báo cáo, bà Bùi Lan Anh, vợ của ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng), không giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành hay người đại diện theo pháp luật tại bất kỳ doanh nghiệp nào thuộc Vingroup.

Bà Bùi Lan Anh xuất thân từ gia đình trí thức tại Hà Nội, từng đạt danh hiệu Á khôi 2 Đại học Ngoại thương, song khá kín tiếng, hiếm xuất hiện trước truyền thông.

Tương tự, bà Nguyễn Phương Nhi, vợ của ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ hai của Chủ tịch Vingroup), cũng chưa đảm nhiệm vị trí quản trị hoặc điều hành nào trong hệ sinh thái tập đoàn. Bà Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, ghi dấu ấn với công chúng khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Ngoài thông thạo tiếng Anh, bà Phương Nhi còn biết tiếng Tây Ban Nha. Bà theo học tại Trường đại học Luật Hà Nội, nhưng từng xin bảo lưu để dành thời gian thi Miss International 2023.

Dù chưa tham gia điều hành doanh nghiệp, cả 2 đều đã xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Vin New Horizon. Đây là doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, được thành lập vào tháng 10/2025. Tại doanh nghiệp này, bà Bùi Lan Anh và bà Nguyễn Phương Nhi đều là cổ đông sáng lập, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Bên cạnh 2 nàng dâu, Vin New Horizon còn có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup - giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vin New Horizon và sở hữu 32% vốn điều lệ. Phạm Nhật Minh Anh - con gái út của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Phó chủ tịch Phạm Thu Hương - sở hữu 1% vốn.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, bà Phạm Nhật Minh Anh hiện giữ chức Thành viên HĐQT Vin New Horizon. Đây là lần đầu tiên con gái út của Chủ tịch Vingroup được ghi nhận đảm nhiệm vị trí quản trị tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

Trong khi đó, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thành viên.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Quân Anh hiện giữ các vị trí quan trọng tại 6 doanh nghiệp gồm: VinRobotics, VinFast, VinMotion, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinFast Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng đang tham gia điều hành tại 4 doanh nghiệp gồm VinRobotics, VinMetal, VinMetal Hà Tĩnh và VinSurgical.

Như vậy, nếu 3 người con của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đều đã xuất hiện trong bộ máy quản trị hoặc điều hành các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, thì hai nàng dâu hiện được ghi nhận với vai trò cổ đông tại Vin New Horizon.