Techcombank đang cho các công ty thuộc Eurowindow, Masan, One Mount vay bao nhiêu?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho thấy nhà băng này đã cho các công ty thuộc Eurowindow, Masan, One Mount vay hàng nghìn tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, giá trị cho vay khách hàng của Techcombank đạt 835.813 tỷ đồng, tăng 10,4%. Nhờ mở rộng quy mô cho vay, thu nhập lãi thuần 6 tháng đạt 20.285 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70,8% tổng thu nhập hoạt động. Lãi sau thuế đạt 14.677 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Tại phần báo cáo giao dịch với các bên liên quan, Techcombank thể hiện quan hệ tín dụng với nhiều công ty thuộc nhóm Eurowindow, Masan, One Mount.

Cụ thể, Công ty CP Eurowindow (thuộc Eurowindow Holding) có dư nợ vay 570 tỷ đồng (tăng 5% so với đầu năm).

Công ty TNHH Vonfram Masan và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (2 công ty con của Công ty CP Tập đoàn Masan) có dư nợ vay lần lượt là 597 tỷ đồng (tăng 19 lần) và 440 tỷ đồng (giảm 45%).

Trong khi đó, Công ty CP One Mount Distribution (thuộc One Mount Group) có dư nợ vay 314 tỷ đồng (giảm 64% so với đầu năm).

Eurowindow Holding là tập đoàn thuộc sở hữu của gia tộc Nguyễn Cảnh, do ông Nguyễn Cảnh Sơn làm chủ tịch. Ông Nguyễn Cảnh Sơn cũng đồng thời là phó chủ tịch HĐQT Techcombank.

Với Tập đoàn Masan, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang được biết đến rộng rãi là Phó chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank. Trong khi đó, One Mount Group được điều hành bởi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh.

Nguồn: BCTC hợp nhất của Techcombank.

Bên cạnh hoạt động cho vay, Techcombank cũng nhận tiền gửi từ các nhóm công ty trên với quy mô rất lớn.

Cụ thể, với loại tiền gửi có kỳ hạn, nhóm các công ty liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Masan gửi vào tới 4.635 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6/2026, tăng 0,5% so với đầu năm). Công ty CP Tập đoàn Masan cũng gửi vào 710 tỷ đồng (tăng 2,6 lần).

Với loại tiền gửi không kỳ hạn, nhóm các công ty liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Masan gửi vào 434 tỷ đồng (tăng 4,6 lần), còn Công ty CP Tập đoàn Masan gửi 53 tỷ đồng.

Với nhóm Masterise Group – tập đoàn bất động sản thuộc sở hữu của gia đình chủ tịch HĐQT Techcombank, giá trị tiền gửi cũng ở mức lớn. Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes gửi có kỳ hạn 456 tỷ đồng (tăng 6% so với đầu năm) và gửi không kỳ hạn 60 tỷ đồng (giảm 40% so với đầu năm).

Trong khi đó Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise gửi không kỳ hạn 866 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban lãnh đạo và các cá nhân liên quan khác của Techcombank có số dư tiền gửi rất lớn: 1.643 tỷ đồng gửi có kỳ hạn (giảm 29% so với đầu năm) và 517 tỷ đồng gửi không kỳ hạn (tăng 2,6% so với đầu năm).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị tiền gửi của Techcombank tăng thêm 7% so với cuối năm trước, đạt 662.447 tỷ đồng.

Nợ xấu của nhà băng này tại ngày 30/6/2026 đạt 9.170 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu là 1,15%. Dự phòng đạt 11.522 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 125,6%.