Giá vàng thế giới tăng vọt, SJC tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng 2,3 triệu đồng/lượng

Sáng 6/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên giao dịch 5/8, giá vàng miếng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại các doanh nghiệp hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 140-144 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch 5/8.

Đáng chú ý, DOJI đang là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144 triệu đồng/lượng, cao hơn 800.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 1,2 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng trong nước đồng loạt đi lên, đặc biệt ở nhóm vàng miếng và vàng nhẫn SJC, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, mức điều chỉnh giữa các thương hiệu không đồng đều, cho thấy thị trường trong nước vẫn có sự phân hóa rõ rệt theo từng sản phẩm và từng doanh nghiệp.

Vàng thế giới tăng vọt, áp sát 4.300 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 6/8 giao dịch ở mức khoảng 4.289 USD/ounce, tăng khoảng 158 USD/ounce so với mức 4.131 USD/ounce trong phiên sáng 5/8. Mức tăng mạnh này đưa giá vàng vượt xa vùng 4.100 USD/ounce và tiến sát mốc 4.300 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng. So với sáng 5/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 6/8 tăng vọt lên quanh 4.289 USD/ounce, áp sát mốc 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.100 USD/ounce, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 189 USD/ounce, tăng hơn 4,6%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 22 USD/ounce, cho thấy nhịp tăng mới đã giúp hiệu suất một tháng chuyển sang trạng thái tích cực.

Đà tăng mạnh sáng nay cho thấy lực mua vàng đang quay lại rõ rệt, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu. Khi kỳ vọng lãi suất giảm tăng lên, vàng thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng giảm xuống.

Trong ngắn hạn, việc giá vàng tăng quá nhanh có thể khiến thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc chốt lời. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giữ vững trên vùng 4.250 USD/ounce, xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được củng cố, đồng thời tạo áp lực kéo giá vàng trong nước đi lên.