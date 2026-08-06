Chủ đầu tư Nhà máy Dung Quất bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng từ bán xăng sinh học E10

Từ đầu tháng 6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc. Diễn biến này tạo tác động tích cực cho BSR - đơn vị hiếm hoi chuyên sản xuất, phối trộn và phân phối dòng xăng này ra thị trường.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (Mã: BSR) là chủ đầu tư và vận hành một trong hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đơn vị này cũng chuyên về sản xuất và phối trộn xăng sinh học E10 cho cả nước thông qua các đầu mối như Petrolimex, PV OIL,…

Từ tháng 8/2025, xăng sinh học E10 đã được thí điểm kinh doanh tại một số thành phố lớn. Đến ngày 1/6/2026, dòng xăng này chính thức được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc, với mục đích là giảm khí thải nhà kính và bảo vệ môi trường. Diễn biến này tạo động lực cho BSR phát triển và kinh doanh thuận lợi hơn.

Thực tế, xăng E10 được BSR lấy từ nguồn ethanol E100 từ Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, sau đó được kết nối trực tiếp với hệ thống pha chế và hạ tầng lọc dầu của BSR, rồi hình thành chuỗi giá trị đồng bộ trong sản xuất nhiên liệu sinh học E10 trước khi đưa ra thị trường.

BSR đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chuyên cung cấp hàng triệu tấn xăng dầu các loại cho thị trường Việt Nam. Ảnh: BSR.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của BSR đạt hơn 104.636 tỷ đồng, tăng 52%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15.726 tỷ đồng, gấp khoảng 12,6 lần so với mức 1.246 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng nói, nhiều mặt hàng xăng dầu các loại trong cùng kỳ năm 2025 chưa có doanh thu, song đến 6 tháng đầu năm 2026 đã đem lại nguồn thu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó, mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất cho BSR là dầu diesel DO 0,05S, với khoảng 46.800 tỷ đồng. Nhiên liệu phản lực Jet A-1 cũng đã phát sinh doanh thu hơn 8.100 tỷ đồng.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã đem về cho BSR hơn 2.200 tỷ đồng trong bối cảnh cả nước bắt đầu áp dụng dùng loại xăng này từ đầu tháng 6.

Xăng E10 đem về nguồn thu hơn 2.200 tỷ đồng cho BSR.

Nửa đầu năm 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu trải qua nhiều biến động lớn do xung đột Mỹ - Israel - Iran và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới.

Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent tăng mạnh từ tháng 3/2026, đạt đỉnh 144,42 USD/thùng vào ngày 7/4 trước khi giảm dần từ cuối tháng 4 nhờ các tín hiệu đàm phán và thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo BSR, mặt bằng giá dầu duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian của nửa đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chênh lệch giá các sản phẩm xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không tại khu vực châu Á tăng đáng kể, góp phần cải thiện biên lợi nhuận chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

BSR cho biết đã chủ động tối ưu cơ cấu dầu thô, bảo đảm đủ nguyên liệu vận hành tối đa công suất, điều chỉnh danh mục sản phẩm theo tín hiệu thị trường, kiểm soát tồn kho, dòng tiền và rủi ro giá; đồng thời tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng Jet A-1, dầu diesel và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhất và đặc biệt mở rộng hoạt động gia công bên ngoài nhà máy, đưa công suất quy đổi toàn hệ thống lên mức kỷ lục 124%.

Nhờ đó, sản lượng sản xuất của đơn vị trong 6 tháng qua đạt hơn 4,05 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 124% công suất thiết kế.

Lợi nhuận sau thuế hai quý gần đây của BSR tăng vọt nhờ hưởng lợi từ chênh lệch giá dầu thô và giá thành phẩm bán ra. Nguồn: Báo cáo tài chính của BSR.

Kho tiền gần 54.000 tỷ đồng, "ngồi không" cũng nhận về hơn nghìn tỷ đồng tiền lãi

Cũng như công ty ngành dầu khí khác, BSR sở hữu kho tiền khổng lồ, với tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ở mức gần 54.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm và chiếm hơn phân nửa tổng tài sản.

Hay nói cách khác, hơn một nửa tài sản của BSR là tiền nhàn rỗi. Con số này đã đưa BSR nằm trong top 3 những đại gia giàu nhất sàn chứng khoán.

Khối tiền gửi lớn này mang về cho BSR hơn 1.055 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 82% so với cùng kỳ.

Như vậy "ngồi không" BSR cũng hưởng được hơn nghìn tỷ đồng tiền lãi, con số cao hơn rất nhiều doanh thu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.