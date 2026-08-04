FPT Telecom có 4 phó tổng giám đốc mới

FPT Telecom vừa bổ nhiệm 4 phó tổng giám đốc, nâng số lãnh đạo cấp phó lên 6 người, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức vụ phó tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Thế Quang giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và dịch vụ khối khách hàng đại chúng.

Ông Trần Thanh Hải giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách nghiên cứu phát triển và công nghệ hạ tầng, các sản phẩm dịch vụ công nghệ, kiêm nhiệm Giám đốc công nghệ FPT Telecom.

4 tân phó Tổng giám đốc nhận quyết định bổ nhiệm (từ trái sang phải) gồm ông Nguyễn Thế Quang, Trần Thanh Hải, Trần Hải Dương, Phạm Thanh Tuấn. Ảnh: FPT Telecom.

Ông Trần Hải Dương giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách các dự án trọng điểm của bộ, ban ngành và khối chính phủ, kiêm nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty FTI.

Ông Phạm Thanh Tuấn giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách công tác phát triển sản phẩm và dịch vụ truyền hình FPT; kiêm nhiệm Chủ tịch & Tổng giám đốc Công ty FPT Play.

Như vậy, ban điều hành FPT Telecom hiện có 1 Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh và 6 phó Tổng giám đốc gồm: Vũ Thị Mai Hương, Chu Hùng Thắng, Nguyễn Thế Quang, Trần Thanh Hải, Trần Hải Dương và Phạm Thanh Tuấn.

Về tình hình kinh doanh quý II/2026, FPT Telecom ghi nhận 5.615 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 2.566 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ so với quý II/2025.

Sau khi trừ hết chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Luỹ kế nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần FPT Telecom đạt 10.774 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 2.392 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.911 tỷ đồng, cùng tăng 14% so với cùng kỳ.

Theo giải trình gửi cơ quan chức năng, FPT Telecom cho biết để có được kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoạt động tài chính.

Năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện được 47% kế hoạch năm đặt ra.