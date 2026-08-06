Loạt doanh nghiệp dầu khí đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp dầu khí như PVTrans, PV GAS và Đạm Cà Mau liên tiếp kiện toàn bộ máy lãnh đạo, với hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cao từ Petrovietnam.

Theo quyết định của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT), ông Nguyễn Thanh Bình chính thức được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc tổng công ty kể từ ngày 3/8.

Trước đó, vị trí này do ông Trần Ngọc Nguyên đảm nhiệm. Ông Nguyên đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân từ ngày 1/7.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1977, là cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngoại thương, thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Monash (Australia) và có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh, phát triển thị trường và quản trị doanh nghiệp.

Từ tháng 10/2000 đến tháng 3/2001, ông là chuyên viên xuất nhập khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu Thương mại và Du lịch Sovilaco (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sau đó, ông công tác tại PVTrans từ năm 2003 đến tháng 9/2009 trước khi chuyển sang Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã: GAS), giữ chức trưởng ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2015.

Đến tháng 7/2019, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí. Sau đó, ông giữ chức phó tổng giám đốc PV GAS trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT PV GAS.

Ông Nguyễn Thành Bình được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PVTrans. Ảnh: PVTrans.

Cùng với việc được bổ nhiệm làm tổng giám đốc PVTrans, ông Bình thôi làm người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PV GAS và được cử làm người đại diện quản lý 14% vốn điều lệ của tập đoàn tại PVTrans.

Thay ông Bình, Petrovietnam đã cử ông Bùi Minh Tiến, thành viên HĐQT tập đoàn, giữ chức chủ tịch HĐQT PV GAS.

Không chỉ thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT, PV GAS cũng điều động tổng giám đốc. Theo đó, ông Phạm Văn Phong, tổng giám đốc PV GAS, được điều động sang Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Mã: DCM) để giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT.

Đợt điều động nhân sự tại PV GAS diễn ra chưa đầy hai tháng sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 22/5, thời điểm doanh nghiệp vừa hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị.

Tại đại hội này, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Triệu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Thanh Hào, đồng thời miễn nhiệm kiểm soát viên Nguyễn Công Minh.

Đại hội cũng bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Nguyễn Huy Hoàng, khi đó là thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), và ông Nguyễn Ngọc Hiếu, trưởng ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ).