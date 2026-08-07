VietinBank phải nâng tỷ lệ sở hữu Nhà nước lên tối thiểu 65%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) xây dựng phương án nâng tỷ lệ sở hữu lên tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Nội dung trên được nêu trong Quyết định số 40/2026 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

VietinBank hiện có vốn điều lệ là 77.669 tỷ đồng. Trong đó, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 64,46%, thấp hơn 0,54% so với mức quy định tối thiểu trong quyết định mới. Cổ đông chiến lược MUFG Bank của Nhật Bản sở hữu 19,73% vốn.

Người đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank hiện tại là ông Trần Minh Bình (Chủ tịch HĐQT đại diện 25% vốn Nhà nước tại ngân hàng), ông Nguyễn Trần Mạnh Trung (Tổng Giám đốc đại diện 15%), ông Nguyễn Văn Tần (thành viên HĐQT đại diện 10%), ông Lê Thanh Tùng (thành viên HĐQT đại diện 10%), ông Nguyễn Thế Huân (thành viên HĐQT đại diện 10%), bà Phạm Thị Thanh Hoài (Thành viên HĐQT đại diện 10%), bà Nguyễn Vân Anh (Thành viên HĐQT đại diện 10%), bà Đặng Thị Việt Hà (thành viên HĐQT đại diện 10%).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, VietinBank đem về 25.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của VietinBank tăng thêm 7% so với đầu năm, đạt 2,96 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 2,09 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 5%, đạt 1,89 triệu tỷ đồng.