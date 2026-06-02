Quý tử nhà "bầu" Thuỵ làm Phó Chủ tịch sàn tiền số SCEX

Phương Hằng
Quý tử nhà Thaigroup thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn trên thương trường. Trước khi làm Phó Chủ tịch sàn tiền số, nhân vật này vừa được bổ nhiệm vào HĐQT của Chứng khoán LPBank. 

CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố lễ ra mắt các thành viên HĐQT. Động thái này diễn ra không lâu sau thông báo hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên về tài sản mã hóa.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Phó Chủ tịch, cùng các Thành viên HĐQT là ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Khoa được SCEX giới thiệu là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức lớn như ACBS, SSI, VNDirect và đặc biệt đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Chứng khoán LPBank (LPBS).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), có kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đầu tư.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Thái còn được biết đến là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – người gắn liền với hệ sinh thái Thaigroup và vừa giữ chức Phó Chủ tịch thường trực tại Ngân hàng Sacombank.

Quý tử nhà Thaigroup thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn trên thương trường. Nhân vật 9x này vừa trúng cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank (LPBS) vào tháng 2/2026. Cũng trong giai đoạn này, ông Thái cùng người thân cũng gom thêm lượng lớn cổ phiếu của công ty chứng khoán này.

Ngoài ra, ông Thái đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1).

Ông Nguyễn Xuân Thái - người vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Trở lại với SCEX, công ty có tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) thành lập ngày 30/9/2025, do ông Nguyễn Duy Phong làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng do 3 cá nhân góp vốn, gồm ông Dương Văn Quyết (40%), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%) và ông Vũ Phát Đạt (30%).

Ngày 11/2 vừa qua, LPEX nâng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, tức gấp 53 lần chỉ sau hơn 4 tháng thành lập.

Website SCEX giới thiệu “SCEX là sàn giao dịch tài sản mã hoá đang trong quy trình xem xét cấp phép thí điểm, xây dựng để kết nối nền kinh tế truyền thống với thế giới tài sản số — an toàn, hợp pháp, và bền vững”.

