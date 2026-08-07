Tổng giám đốc Nestlé tiết lộ lý do Việt Nam trở thành "thỏi nam châm" hút công ty FDI

Tổng giám đốc Nestlé cho biết nhiều doanh nghiệp FDI tìm đến Việt Nam không chỉ vì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hay một thị trường tiềm năng mà vì các giá trị bền vững.

"Tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2045 được định hình vô cùng rõ ràng"

Chiều 7/8, Cục thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức tọa đàm "Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao".

Tại toạ đàm, ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết có rất nhiều công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các tập đoàn đa quốc gia đều hướng tới Việt Nam, không chỉ vì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hay một thị trường tiềm năng với quy mô hàng trăm triệu dân.

Theo ông, họ tìm đến Việt Nam vì các giá trị bền vững, từ đó góp phần hình thành một hệ sinh thái lành mạnh, kết nối hiệu quả giữa khu vực đầu tư nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Thực tiễn từ câu chuyện của Nestlé là một minh chứng rõ nét. Khi mới bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp hợp tác với một đơn vị vận tải nội địa, năng lực quản trị doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Nestlé đã chủ động hợp tác, chia sẻ với các doanh nghiệp phương pháp quản trị tiên tiến, quy trình kiểm soát chất lượng, bảo vệ môi trường, cũng như các kỹ năng kỹ thuật như chuẩn hóa kệ hàng (pallet hóa) nhằm tối ưu hóa tải trọng và năng lực vận chuyển trên mỗi chuyến xe.

"Thay vì chỉ là mối quan hệ mua bán đơn thuần khi có sẵn đơn hàng, sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm từ Nestlé đã giúp đơn vị vận tải này phát triển mạnh mẽ. Từ quy mô ban đầu rất nhỏ với 1 đầu xe, đến nay họ đã sở hữu đội xe lên tới 50 chiếc; từ chỗ chỉ làm đối tác cho Nestlé, họ đã mở rộng hợp tác kinh doanh với 5 doanh nghiệp lớn khác", Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ.

Ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam. Ảnh: DGIC/Nhật Bắc.

Bên cạnh đó, ông Binu Jacob nhận thấy Việt Nam đã xác định một lộ trình phát triển tương lai hết sức táo bạo và giàu hoài bão, với những mục tiêu chiến lược đến năm 2045 được hoạch định và công bố rất rõ ràng.

Dưới góc độ là một doanh nghiệp FDI đã hiện diện và gắn bó tại Việt Nam trong suốt 30 năm qua, Tổng giám đốc Nestlé cho biết doanh nghiệp hoàn toàn cam kết và toàn tâm toàn ý với tất cả các hoạt động đầu tư tại đây.

"Lý do đầu tiên là bởi tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2045 được định hình vô cùng rõ ràng, trong đó vị trí, vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác định cụ thể.

Chúng tôi tự hào là một thành phần, một phần không thể tách rời trong hành trình hướng tới tương lai của Việt Nam", Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nói.

Lý do thứ hai khiến Nestlé đánh giá cao định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TW là bởi những tư duy mới này hoàn toàn tương thích với chính phương thức mà tập đoàn tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Nestlé hoạt động không chỉ đơn thuần nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho riêng mình, mà luôn hướng tới việc gia tăng giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm các đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, người tiêu dùng, cùng các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ.

Theo tổng giám đốc Nestlé, nếu không thực hiện theo phương châm đó, doanh nghiệp có thể thu được một số lợi ích ngắn hạn, nhưng chắc chắn sẽ không thể đạt được sự phát triển bền vững trong dài hạn và Nestlé cũng đã không thể xây dựng nên một nền móng vững chắc cùng lịch sử phát triển hơn 160 năm qua.

Điểm thứ ba khiến Nestlé hết sức hoan nghênh những định hướng đổi mới từ Nghị quyết số 10-NQ/TW là tinh thần chia sẻ trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ hợp tác đối tác bình đẳng, chặt chẽ.

"Trong quá khứ, khi hợp tác với nhiều nhà cung ứng và đối tác khác nhau, việc phân định trách nhiệm đôi khi chưa thực sự rõ ràng; chẳng hạn như việc nâng cao năng lực, kỹ năng và đào tạo cho người nông dân sẽ do doanh nghiệp hay Chính phủ đảm nhiệm chính.

Tôi cho rằng thời kỳ thiếu rõ ràng đó nay đã đi qua. Hiện tại, vai trò và trách nhiệm của mỗi bên đã được xác định cụ thể hơn nhiều", Tổng giám đốc Nestlé chia sẻ.

Theo ông Binu Jacob, tín hiệu quan trọng đầu tiên mà Nghị quyết số 10-NQ/TW gửi đến cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là: Các nhà đầu tư không nên đến Việt Nam nếu chỉ nhằm tìm kiếm những lợi ích ngắn hạn; ngược lại, Việt Nam luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư đến để hợp tác, đồng hành, cùng tạo ra sức mạnh cộng hưởng và xây dựng các giá trị bền vững trong dài hạn.

Công ty FDI cần gì?

Theo ông Binu Jacob, trong một thời gian dài, Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có lẽ đều chú trọng nhiều đến các chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ khi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, ưu đãi đầu tư không còn là yếu tố quyết định duy nhất.

Các ưu đãi chỉ đóng vai trò như yếu tố gia tăng bổ trợ, chứ không phải là lý do cốt lõi hay dài hạn để các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư.

Đối với các tập đoàn toàn cầu như Nestlé, khi duy trì và mở rộng quy mô hoạt động, điều đầu tiên giữ vai trò quyết định là tin tưởng vào các định hướng chiến lược do Chính phủ Việt Nam đề ra. Thứ hai, toàn bộ khuôn khổ chính sách của Chính phủ cần bảo đảm tính minh bạch và có thể dự báo được.

"Chúng tôi hiểu rằng sự điều chỉnh chính sách là điều luôn xảy ra trong quá trình phát triển, nhưng các thay đổi đó cần nằm trong lộ trình có thể dự báo trước. Điều các nhà đầu tư e ngại nhất chính là sự thiếu chắc chắn và tính bất ổn không thể dự báo", Tổng giám đốc Nestlé nói.

Các khách mời tại toạ đàm. Ảnh: DGIC/Nhật Bắc.

Bên cạnh đó, chất lượng của nguồn nhân lực là một trụ cột hết sức quan trọng. Yếu tố then chốt tiếp theo là một hệ sinh thái phụ trợ vững mạnh, tạo tiền đề cho phép chúng tôi triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

"Khi các tiêu chí nêu trên được đáp ứng, hoặc ít nhất khi các nhà đầu tư nhận thấy cam kết cùng nỗ lực rõ ràng của Chính phủ Việt Nam trong việc chú trọng hoàn thiện các điều kiện này - dù có thể chưa đồng bộ ngay lập tức nhưng sẽ được cải thiện trong tương lai - chúng tôi chắc chắn sẽ tự tin cân nhắc việc mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam", ông Binu Jacob nhận định.

Theo ông, đây là những vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, song thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đã có những bước nâng tầm quản trị rất đáng ghi nhận, liên tục phát đi các định hướng và tín hiệu chính sách tích cực.

Tổng giám đốc Nestlé cho rằng Việt Nam là một trong số ít quốc gia trong khu vực thể hiện được tầm nhìn và định hướng nhất quán như vậy. Nhìn chung, khuôn khổ chính sách của Việt Nam tương đối dễ dự báo, môi trường đầu tư duy trì sự ổn định. Đặc biệt, nguồn nhân lực có chất lượng rất tốt, nhất là thế hệ trẻ giàu tiềm năng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là yếu tố hệ sinh thái. Mặc dù hệ sinh thái hiện tại chưa hoàn toàn đáp ứng hết các kỳ vọng của nhà đầu tư, song sự liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu đang ngày càng được định hình và củng cố vững chắc. Việc triển khai thêm nhiều bước đi cụ thể chính là những tín hiệu hành động hết sức mạnh mẽ.

Yếu tố cần tiếp tục hoàn thiện là việc xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn và chủ động nâng cao năng lực để trở thành đối tác tin cậy - tương tự như bài học mà một khách mời đã đề cập về lý do các doanh nghiệp FDI mong muốn hợp tác với các nhà cung ứng quen thuộc.

Nền tảng của mọi sự hợp tác chính là niềm tin. Khi có được niềm tin chiến lược, chúng ta nhất định sẽ tìm ra giải pháp hiệu quả cho mọi thách thức phát sinh.