ACV "ôm" gần 2.700 tỷ đồng nợ xấu Bamboo Airways, SGN và Sasco phải trích lập dự phòng

Khoản nợ xấu của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tại ACV liên tục gia tăng trong những năm gần đây và tiến sát mốc 2.700 tỷ đồng vào cuối quý II/2026.

Thông tin từ BCTC hợp nhất quý II của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV), Bamboo Airways hiện là khách hàng có khoản phải thu lớn nhất của doanh nghiệp với gần 2.700 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với hồi đầu năm và chiếm 36% tổng các khoản phải thu tính đến cuối tháng 6/2026 (7.455 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ACV trích lập dự phòng gần hết số công nợ của Bamboo Airways và đưa khoản này vào danh sách nợ xấu.

Nợ xấu ACV cuối quý II/2026. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Lật lại BCTC các năm của ACV cho thấy khoản phải thu từ Bamboo Airways liên tục gia tăng ở doanh nghiệp này kể từ khi hãng hàng không bắt đầu khai thác thương mại vào năm 2019.

Giai đoạn 2019 – 2021, khoản này dao động 120 – 450 tỷ đồng. Song, kể từ năm 2021, con số này vượt mốc 1.200 tỷ đồng và sau đó một năm bắt đầu tiến tới mốc hơn 2.000 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, khoản phải thu Bamboo Airways lên tới 2.621 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng sau một năm và ACV trích lập dự phòng lên tới 2.600 tỷ đồng và liệt đây là khoản nợ xấu.

Cùng chiều “đi lên”, nợ xấu của Bamboo Airways tại ACV cũng tăng vọt qua các năm. Cuối năm 2022, khoản này dưới 1.000 tỷ đồng nhưng kể từ năm 2023 trở đi luôn trên ngưỡng 2.000 tỷ đồng.

Không chỉ ACV, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã: SGN) cũng đang đau đầu với khoản nợ Bamboo Airways. Tính đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu hơn 62 tỷ đồng đối với hãng bay và đã trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản nợ này.

Cuối năm ngoái, khoản phải thu đối với Bamboo Airways hơn 64 tỷ đồng và SGN trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản nợ này và đánh giá đây là khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi của SGN. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - Mã: SAS), doanh nghiệp trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu hơn 7,4 tỷ đồng đối với Bamboo Airways.

Một doanh nghiệp dịch vụ hàng không là CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Mã: MAS) ghi nhận khoản phải thu hơn 1,1 tỷ đồng từ Bamboo Airways, tăng so với hồi đầu năm (676 triệu đồng).

Tuy nhiên, tại mục “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” của Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng không trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này như các doanh nghiệp nêu trên.

Sacombank từng phải dùng biện pháp mạnh

Trước ACV, SGN, Sasco…, đầu tháng 4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) cho biết sẽ thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Bamboo Airways sau khi bên vay và bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo yêu cầu.

Theo thông báo, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.000 m2. Các tài sản này thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chủ sở hữu tài sản là Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071, hình thức sử dụng riêng, nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Hồi tháng 4, Sacombank thông báo thu giữ hơn 86.000 m2 đất của FLC tại Gia Lai để xử lý khoản vay từ năm 2021 của Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airway.

Theo thông báo phát đi, việc thu giữ tài sản dự kiến được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 đến 22/6/2026. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo, các bên liên quan có trách nhiệm phối hợp bàn giao tài sản cho ngân hàng.

Đồng thời, ngân hàng yêu cầu các bên bảo đảm và đơn vị đang quản lý tài sản chủ động di dời toàn bộ tài sản không thuộc diện đảm bảo trước thời điểm thu giữ.

Trường hợp không chấp hành, Sacombank sẽ tiến hành di dời các tài sản này và bàn giao cho bên thứ ba trông giữ.

CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) được thành lập vào năm 2017 bởi ông Trịnh Văn Quyết – Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Sau giai đoạn khủng hoảng liên quan đến biến cố tại FLC và ông Quyết, ông Lê Thái Sâm là người trực tiếp tham gia điều hành và tái cấu trúc Bamboo Airways.