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Chủ tịch VikkiBankS bất ngờ xin từ nhiệm

Nhật Minh
Nhật Minh

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị - cùng một số thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) đồng loạt xin từ nhiệm. 

VikkiBankS vừa nhận được đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao, gồm: Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng Ban kiểm soát Trần Thiên Phước và Thành viên Ban Kiểm soát Lê Nguyễn Quang Tâm. Cả 3 cho biết lý do xin từ nhiệm là vì công việc cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Trí sinh năm 1977, được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT VikkiBankS từ 1/4/2026. Ông không sở hữu cổ phần nào tại VikkiBankS.

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Ông Nguyễn Hữu Trí. Ảnh: VikkiBankS

Về tình hình kinh doanh, quý II/2026, VikkiBankS ghi nhận tổng doanh thu 65 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán đóng góp chủ lực tới 91%, đạt 59 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, công ty có lãi sau thuế 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lỗ gần 450 triệu đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, VikkiBankS đặt mục tiêu doanh thu 573 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 390 tỷ đồng. So với năm 2025 khi tổng doanh thu đạt 36 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng, kế hoạch năm nay cho thấy tham vọng bứt tốc mạnh mẽ.

Mới đây, VikkiBankS đã thông qua việc triển khai đợt phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; 255 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành; còn lại 80 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, phần mềm.

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Từ khóa:

#VikkiBankS #Nguyễn Hữu Trí

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