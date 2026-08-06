"Giải mã" khoản lãi hơn 2.900 tỷ đồng của Vietcombank sau khi thâu tóm Vietcombank Tower

Sau khi hoàn tất việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của các đối tác tại đơn vị sở hữu Vietcombank Tower, Vietcombank ghi nhận khoản lãi thuần từ hoạt động khác tăng hơn 2.900 tỷ đồng trong quý II/2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank, tổng thu nhập hoạt động trong quý II/2026 đạt 26.371 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý là khoản lãi thuần từ hoạt động khác, đạt 4.058 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương đương tăng 2.905 tỷ đồng.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2026, khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 4.915 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 3.100 tỷ đồng. Như vậy chỉ riêng quý II đã chiếm tới 94% tổng lãi thuần từ hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm.

Vietcombank giải trình rằng, khoản lãi thuần từ hoạt động khác này tăng trưởng là do "đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh".

Ảnh: BCTC hợp nhất quý II/2026 của Vietcombank.

Như VietTimes đã thông tin, trong nửa đầu năm 2026, Vietcombank đã tiến hành mua lại 48% vốn góp của 2 đối tác tại Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, chủ sở hữu toà tháp Vietcombank Tower tại quận 1 (cũ) TP.HCM. Qua đó, Vietcombank trở thành chủ sở hữu duy nhất của toà tháp này.

Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh được thành lập năm 2005, là một liên doanh ba bên: Vietcombank (52%), Bonday Investments (30%) và Setra Corp (18%).

Trong quý I/2026, Vietcombank đã mua lại 18% từ tay Setra Corp và mua nốt 30% từ tay Bonday Investments trong quý II/2026.

Giá gốc phần vốn góp 52% của Vietcombank là 410,365 tỷ đồng. Sau khi mua 18% vốn góp từ Setra Corp để nâng tỷ lệ sở hữu lên 70%, Vietcombank ghi giá gốc là 1.612,648 tỷ đồng, tức 18% vốn góp tương đương với 1.202,283 tỷ đồng.

Từ đây có thể suy ra phần vốn góp 30% của Bonday Investmens được Vietcombank mua lại có giá 2.003 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng Vietcombank đã chi 3.205 tỷ đồng cho việc mua lại 48% vốn góp từ 2 đối tác.

Mức giá này tương ứng định giá khoảng 6.677 tỷ đồng cho 100% vốn Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh (hiện đã được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh).

Với định giá 6.677 tỷ đồng, có thể tính ra phần "giá trị hợp lý" của phần vốn góp 52% ban đầu của Vietcombank là 3.472 tỷ đồng.

Lấy giá trị hợp lý 3.472 tỷ đồng này trừ đi 564 tỷ đồng giá trị ghi sổ của phần vốn góp 52% (tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025), phần chênh lệch là 2.908 tỷ đồng - rất sát với giá trị tăng thêm của khoản lãi thuần từ thu nhập khác trong báo cáo tài chính quý II/2026 (2.905 tỷ đồng).