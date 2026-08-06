10 doanh nghiệp lãi lớn nhất quý II: Vinhomes dẫn đầu, xếp sau là Vingroup, BSR, Hòa Phát

Nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán báo lãi lớn trong quý II như Vingroup, Vinhomes, Hoà Phát, Sunshine, MWG, BSR...

Thống kê của VietTimes cho thấy trong quý II/2026, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán báo lãi lớn, thậm chí tăng bằng lần so với cùng kỳ. Dưới đây là 10 doanh nghiệp niêm yết (trừ nhóm ngân hàng, bảo hiểm) có lợi nhuận cao nhất.

Vingroup dẫn đầu cuộc đua

Quán quân về lợi nhuận thuộc về CTCP Vinhomes (Mã: VIC) với hơn 26.466 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 3 lần so với cùng kỳ nhờ các hoạt động bàn giao các dự án bất động sản diễn ra sôi động.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 52.091 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm.

Kết quả này có được nhờ hoạt động bàn giao tại các dự án như Vinhomes Ocean Park 2,3 và Vinhomes Green Paradise.

Top 10 doanh nghiệp lãi lớn còn có sự xuất hiện công ty mẹ Vinhomes – Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC). Quý II, doanh thu thuần Vingroup đạt 117.936 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế ghi nhận hơn 14.763 tỷ đồng, gấp 6 lần so với quý II/2025.

Xét về cơ cấu doanh thu Vingroup, Vinhomes - công ty địa ốc lớn nhất thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đóng góp lớn nhất. Mảng sản xuất đem về nguồn thu lớn thứ hai cho Vingroup với 33.438 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Trong đó VinFast - công ty đóng góp lớn nhất cho hoạt động này khi bàn giao lượng ô tô điện lớn trên toàn cầu.

Thuyết minh BCTC của Vingroup.

Luỹ kế nửa đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 222.288 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.374 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm đặt ra.

Những khoản lãi khổng lồ từ BSR, Hoà Phát

Quý II, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (Mã: BSR) có doanh thu thuần hơn 58.716 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Trong kỳ, lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể nhờ tiết giảm được giá vốn bán hàng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 7.461 tỷ đồng, gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng, BSR cho biết yếu tố chính giúp kết quả kinh doanh quý II tăng là do giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu Dated Brent bình quân đạt 104,52 USD/thùng, cao hơn 36,7 USD/thùng so với quý II/2025. Ngoài ra, chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô cũng được cải thiện đáng kể.

Xếp vị trí thứ 4 là Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG), doanh thu hợp nhất tăng 53% lên 55.158 tỷ đồng và hơn 6.424 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Theo Hoà Phát, ngành thép Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực, được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô trong nước. Trong quý II, công ty sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép) tăng 48%. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ.

Ứng viên tiếp theo trong bảng xếp hạng là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS Mã: GAS). Doanh thu thuần đạt 43.249 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng doanh thu đi cùng với việc cải thiện hiệu quả giá vốn giúp lợi nhuận gộp tăng 64% lên 7.783 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 6.021 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV GAS tăng 46% lên 81.268 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.804 tỷ đồng, cùng tăng 19% so với cùng kỳ.

Năm nay, PV GAS đặt mục tiêu 142.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 9.019 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện 98% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau 2 quý, tạo nền tảng thuận lợi để vượt kế hoạch nếu duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong các quý còn lại.

Xuất hiện loạt khoản lãi đột biến

Tập đoàn Sunshine (Mã: KSF) ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.896 tỷ đồng trong quý II, tăng mạnh so với mức 235 tỷ đồng ở cùng kỳ. Lãi sau thuế 4.535 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức gần 41 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản khi nhiều dự án bước vào giai đoạn bàn giao.

Tính đến cuối quý II, giá trị hàng tồn kho Sunshine ghi nhận giảm hơn 4.500 tỷ đồng so với đầu năm xuống 10.186 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản thành phẩm giảm từ hơn 1.000 tỷ đồng về 550 tỷ đồng, gồm sản phẩm tại các dự án: Sunshine Golden River, Sunshine Sky City, Sunshine Center, Khu dịch vụ và nhà ở thấp tầng Noble, Sunshine City, Sunshine Garden, Sunshine Green Iconic.

Hàng hóa bất động sản giảm từ hơn 13.500 tỷ đồng về còn gần 9.500 tỷ đồng. Đây là sản phẩm mà Sunshine và các công ty con nhận bàn giao tại dự án Noble Palace Tay Ho - Golf Mansion và dự án Noble Palace Tay Ho - Boutique Mansion.

Thuyết minh BCTC Sunshine.

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã: VGI) ghi nhận hơn 4.000 tỷ đồng trong quý II, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sự tăng trưởng tốt trong kinh doanh của các công ty thị trường nước ngoài (bao gồm cả công ty con và công ty liên kết).

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm và doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng đã góp phần làm tăng lợi nhuận.

Xếp ở vị trí thứ 8 là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW). Quý này, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 3.707 tỷ đồng, tăng 387% so với kết quả ghi nhận trong quý II/2025.

Theo PV Power, lợi nhuận công ty tăng mạnh do tốc độ tăng của doanh thu cao hơn tốc độ tăng của giá vốn, qua đó giúp lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Trong quý II, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) ghi nhận hơn 6.324 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 3.358 tỷ đồng, tăng 29% so với quý II/2025.

Sở dĩ, ACV có lợi nhuận tăng vọt nhờ chi phí tài chính từ 738 tỷ đồng cùng kỳ chuyển sang âm 42 tỷ đồng do không còn phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 708 tỷ đồng và được hoàn nhập 60 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính.

Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG). Doanh thu thuần ghi nhận 48.751 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.354 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và thiết lập mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay.