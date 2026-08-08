EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 lên Bộ Tài chính.

Trong đó, EVN cho biết Hội đồng thành viên (HĐTV) đã ban hành các quyết định kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với 3 cán bộ thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (EVNPECC2 - Mã: TV2).

Bên cạnh đó, EVN cũng có các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ thuộc CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1- Mã: TV1), EVNPECC3 và EVNPECC4;

Song song đó, EVN cũng đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc EVNNPT.

HĐTV EVN cho biết đã và đang chỉ đạo sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại các đơn vị này để đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định.

Giai đoạn tháng 5 - 6/2026 đã diễn ra liên tiếp các sự kiện "nóng" của ngành điện liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) và các đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

5 chủ tịch các công ty ngành điện đã bị khởi tố vào tháng 5 - tháng 6.

Theo đó, ngày 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) đã phát đi thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, những người đứng đầu như Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn - bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Các lãnh đạo cấp cao khác của PC1 cũng “theo gót”, khi bị khởi tố và bị bắt tạm giam gồm tổng giám đốc, thành viên HĐQT, kế toán trưởng.

Tổng số nhân sự bị vướng vòng lao lý trong đợt này tại PC1 là 7 người.

Theo PC1, các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Tiếp theo đó, ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) cho biết Cơ quan điều tra đã định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT TV2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng.

Ngay hôm sau, ngày 22/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) ra thông báo Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đã bị khởi tố vào ngày 7/5.

Ngày 9/6, CTCP Tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) có công bố “bộ ba” chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng đều đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Những nhân sự đó lần lượt là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Phạm Hoàng Vinh.

Hôm 12/6, CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4 - Mã: TV4) đã cho ra thông tin bất thường về việc một số lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng.

Cụ thể, ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông - Phó tổng giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam.

Như vậy chỉ tính riêng tại 5 công ty ngành điện lực là PC1, TV1, TV2, TV3 và TV4 nói trên, có tổng cộng 17 lãnh đạo cấp cao đang bị khởi tố, bắt tạm giam trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 6.

Còn tại EVNNPT, dù không bố rộng rãi trên truyền thông, báo cáo của EVN mới công bố cho thấy vào ngày 12/6, HĐTV đã thi hành kỷ luật đối với cán bộ diện EVN quản lý tại EVNNPT là ông Trương Hữu Thành.