Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tổng giám đốc mới

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành thương hiệu taxi Green SM vừa thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992). Đồng thời, ông Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của GSM.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương – vợ ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng với ông Tuấn.

Cuối tháng 2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã điều chỉnh vốn điều lệ, từ 39.500 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn bổ sung là vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 của doanh nghiệp trong năm 2026. Trước đó, ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này đã nâng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, quy mô vốn của hãng taxi điện đã gấp gần 9 lần so với thời điểm đầu năm.

Việc vượt mốc 1 tỷ USD vốn điều lệ đưa GSM tiến sát danh xưng “kỳ lân” - thuật ngữ dành cho các startup công nghệ có định giá từ 1-10 tỷ USD trên thế giới.

Taxi Green SM trên đường phố. Ảnh: GSM

Đến đầu tháng 4, hãng taxi này chính thức đổi tên thành Green SM (tên cũ là Xanh SM) để đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế.

Mới đây nhất, vào ngày 5/6, Green SM đã chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo, sử dụng dòng xe VinFast Limo Green tại New Delhi, Ấn Độ. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ứng dụng Green SM lập tức vươn lên vị trí Top 1 hạng mục Du lịch trên App Store tại quốc gia 1,5 tỷ dân này. Ấn Độ là thị trường quốc tế thứ tư của hãng, tiếp nối Lào, Indonesia và Philippines.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý I/2026 do Mordor Intelligence thực hiện, Grab tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 về thị phần, trong bối cảnh Green SM duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong 18 tháng liên tiếp.

Cụ thể, trong quý I/2026, Grab chiếm 40,9% thị phần thị trường gọi xe Việt Nam tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Trong cùng kỳ, Green SM đạt 54,5%, còn Be chiếm 4,5%. Khoảng cách giữa Grab và Green SM tiếp tục được nới rộng, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cán cân cạnh tranh của thị trường.

Diễn biến này nối tiếp xu hướng đã hình thành trước đó. Theo các báo cáo hàng quý của Mordor Intelligence, Green SM lần đầu vượt Grab để vươn lên vị trí số một vào quý IV/2024 với 37,4% thị phần. Trong năm 2025, nền tảng này tiếp tục gia tăng thị phần, đạt 39,8% trong quý I, 44,6% trong quý II và tiếp tục mở rộng trong các quý sau, trước khi vượt mốc 50% vào cuối năm.