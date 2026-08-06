Keppel tìm lối thoát khỏi dự án Empire City Thủ Thiêm sau cuộc chiến nghĩa vụ tài chính

Keppel từng cho rằng theo cách tính tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính đối với dự án Empire City sẽ đội lên hàng tỷ USD, vượt xa khả năng cân đối của nhà đầu tư, có thể phát sinh tranh chấp quốc tế.

Keppel tìm đường rút khỏi dự án Empire City

Tập đoàn Keppel (Singapore) vừa công bố ký thỏa thuận có điều kiện để bán toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Theo thỏa thuận, Keppel sẽ chuyển nhượng 40% vốn góp với tổng giá trị 270 triệu USD.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026 sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo phương án chuyển nhượng, 20% sẽ được bán cho Denver Power Vietnam Company Limited, công ty con của Denver Power Ltd, (quỹ đầu tư tư nhân lớn có trụ sở tại Hồng Kông).

Phần 20% còn lại được chuyển giao cho Golden Axis Company Limited, doanh nghiệp do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước góp vốn.

Các bên sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt, trong đó đợt cuối được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp.

Keppel cho biết việc thoái vốn nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư, hướng đến mô hình quản lý và vận hành tài sản thay vì trực tiếp nắm giữ các dự án bất động sản.

Thương vụ dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu (NTA) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của tập đoàn trong năm tài chính hiện tại.

Ông Lee Kok Chew, Trưởng bộ phận phụ trách đẩy nhanh thoái vốn của Keppel, cho biết thương vụ dự kiến mang về cho tập đoàn 343 triệu SGD tiền mặt trong năm nay, phản ánh nỗ lực hiện thực hóa giá trị từ các tài sản không cốt lõi.

Keppel cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội khai thác giá trị từ danh mục tài sản không cốt lõi trị giá khoảng 13,7 tỷ SGD vào cuối năm 2030 nhằm tạo nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao hơn, giảm nợ và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Chỉ từ đầu năm đến nay, tập đoàn có trụ sở Singapore đã công bố các thương vụ thoái vốn với tổng giá trị 2,1 tỷ SGD, hoàn thành sớm kế hoạch cả năm từ 2-3 tỷ SGD.

Đáng chú ý, sau khi giao dịch hoàn tất, Empire City sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel, đồng thời vụ trọng tài giữa các đối tác liên doanh liên quan đến dự án cũng sẽ chính thức khép lại.

Empire City nằm tại vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Empire City.

Lằng nhằng vụ kiện cáo liên quan nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất

Empire City Thủ Thiêm là siêu dự án khu phức hợp hạng sang rộng 14,5 ha ven sông Sài Gòn, tọa lạc tại Khu chức năng số 2B, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư công bố khoảng 1,2 tỷ USD.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp đa chức năng 88 tầng (Empire 88 Tower) được định hướng làm biểu tượng kiến trúc cao nhất Việt Nam.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương – chủ đầu tư của dự án Empire Tower - được thành lập năm 2015, với vốn điều lệ 1.649 tỷ đồng, trong đó 50% vốn nước ngoài và 50% vốn tư nhân trong nước.

Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và CTCP Bất động sản Tiến Phước cùng sở hữu 50% vốn trong nước, 50% vốn còn lại thuộc về Denver Power Ltd (trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh - được xem là một trong những thiên đường thuế trên thế giới).

Cuối tháng 4/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty Thành phố Đế Vương có sự xuất hiện của Corredance Pte. Ltd. - công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Keppel (Singapore) khi sở hữu 40% cổ phần.

Còn Denver Power Ltd giảm tỷ lệ sở hữu xuống 30% cổ phần; Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15% mỗi doanh nghiệp. Lúc này, vốn doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ còn chiếm 30%.

Đến tháng 7/2018, Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương tăng vốn mạnh lên hơn 5.422 tỷ đồng.

Hồi tháng 4/2026, Corredance Pte. Ltd. (CD) - công ty con do Keppel sở hữu 100% - khởi kiện 3 đối tác liên doanh gồm Denver Power Ltd., Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

Vụ kiện liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ) giữa Corredance Pte. Ltd. với các đối tác và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Trong đó, Dự án Empire City được cơ quan chức năng thông báo phải nộp bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 261 triệu USD.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã gửi văn bản đề nghị xem xét lại và điều chỉnh mức thu này. Tuy nhiên, các đề nghị hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trong đơn kiện, phía Keppel cho rằng các đối tác phải chịu trách nhiệm đối với các cam kết và bảo đảm đã đưa ra trong thỏa thuận đầu tư, đặc biệt liên quan đến các phê duyệt pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

Corredance Pte. Ltd. yêu cầu hội đồng trọng tài xác nhận các đối tác (không phải Corredance Pte. Ltd., dù trực tiếp hay gián tiếp) phải chịu toàn bộ khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất bổ sung, đồng thời bồi hoàn cho Corredance Pte. Ltd. nếu phát sinh thiệt hại liên quan.

Corredance Pte. Ltd. khẳng định không có trách nhiệm với khoản tiền sử dụng đất bổ sung này và đã khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng thời sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Phía Keppel cho biết với giá trị ghi sổ hiện tại của các khu đất, khoản đầu tư vào Empire City vẫn được kỳ vọng có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nếu các đối tác không gánh toàn bộ khoản chi phí nói trên.

Thực tế, khoản tiền thuê đất này phát sinh từ năm 2016. Theo đó, trong văn bản gửi chủ tịch UBND TP.HCM, phía Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết năm 2016 thành phố quyết định giao hơn 11ha đất tại Thủ Thiêm trong 50 năm để triển khai dự án Empire City.

Công ty nêu đã hoàn tất gần 3.600 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính vào đầu năm 2017. Quyết định giao đất ghi rõ chủ đầu tư không phải nộp thêm khi điều chỉnh từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở này, dự án đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với khoảng 1.200 căn hộ cho cư dân.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do vướng kết luận của Thanh tra Chính phủ về nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Gần đây, cơ quan chức năng đề xuất thu thêm hơn 8.800 tỷ đồng. Phương án tính toán còn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục nộp nếu sau này có kết luận khác từ cơ quan thẩm quyền.

Liên doanh này cho biết nếu áp dụng cách tính này, tổng nghĩa vụ tài chính sẽ đội lên hàng tỷ USD, vượt xa khả năng cân đối của nhà đầu tư và có thể phát sinh tranh chấp quốc tế.

Sau kiến nghị từ phía Liên doanh Thành phố Đế Vương, Sở Tài chính TP.HCM cho biết toàn bộ quy trình thẩm định lại giá đất dự án Empire City được thực hiện đúng quy định, chưa có cơ sở để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.

Theo thông báo mới nhất tiền thuế nợ số 187335/TB-HCM ban hành ngày 10/6/2026, tính đến hết ngày 31/5/2026, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đang còn tồn đọng khoản nợ thuế hơn 5.285 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là tiền sử dụng đất hơn 5.229 tỷ đồng, cùng hơn 56,3 tỷ đồng tiền chậm nộp và các khoản liên quan.

Với tình trạng trên, Cơ quan Thuế TP.HCM đã ra thông báo cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp này và cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương chưa thanh toán khoản nợ trên, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật sẽ được áp dụng.